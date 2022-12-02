Hadise ile Mehmet Dinçerler'in yaşadığı o eve sevgilisiyle dönecekmiş! İbrahim Çelikkol'un eski evi yeni aşk yuvası: "Belki uğurlu gelir"

"SEN EVLİSİN"

İş insanı ve ailesinin, şarkıcının meslektaşına sarılmasına kızdığı ve evde kriz çıktığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Ailenin, Hadise'ye, "Nasıl sarılırsın? Evlisin" sözleriyle, baskı yaptığı öğrenildi. Şarkıcının, yapılan birçok baskıya dayanamayıp, ayrılmaya kararı verdiği söylentileri Hadise'nin, "Mehmet sanat hayatımı kısıtlıyor" ifadesini de doğrular nitelikteydi.