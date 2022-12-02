Hadise ile Mehmet Dinçerler'in yaşadığı o eve sevgilisiyle dönecekmiş! İbrahim Çelikkol'un eski evi yeni aşk yuvası: "Belki uğurlu gelir"
Hadise ile Mehmet Dinçerler'in yaşadığı o eve sevgilisiyle dönecekmiş! İbrahim Çelikkol'un eski evi yeni aşk yuvası olacak. Magazin gündemine bomba gibi düşen iddianın ardından aylardır konuşulan İbrahim Çelikkol'un Riva'daki 'uğursuz villa' olarak anılan evi için "Belki uğurlu gelir" yorumları yapıldı. 30 Nisan'da evlenen ve 30 Eylül'de tek celsede boşanan Mehmet Dinçerler ile Hadise'nin yaşadığı o ev şimdilerde yeniden aşk yuvası olmaya hazırlanıyor.
"BELKİ UĞURLU GELİR"
Hadise ile Mehmet Dinçerler'in yaşadığı o eve sevgilisiyle dönecekmiş! İbrahim Çelikkol'un eski evi yeni aşk yuvası oluyor...
Sessiz sedasız nikah masasına oturan şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, boşanma kararı aldı. "Sanat hayatımla ilgili Mehmet Dinçerler'den baskı görüyorum" iddiasında bulunan Hadise, 14 Eylül'de Beykoz Adliyesi'nde boşanma davası açmıştı.
HADİSE İLE MEHMET DİNÇERLER'İN BOŞANMA NEDENİ
30 Nisan'da evlenen ve 30 Eylül'de ise tek celsede boşanan çiftin boşanma nedeni olarak, Hadise'nin, klibinde ve konserinde Murda'yla samimi görüntüler vermesi olduğu ileri sürülmüştü. O görüntülere eşi Mehmet Dinçerler ve ailesinin tepki gösterdiği ortaya çıkmıştı.
"SEN EVLİSİN"
İş insanı ve ailesinin, şarkıcının meslektaşına sarılmasına kızdığı ve evde kriz çıktığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Ailenin, Hadise'ye, "Nasıl sarılırsın? Evlisin" sözleriyle, baskı yaptığı öğrenildi. Şarkıcının, yapılan birçok baskıya dayanamayıp, ayrılmaya kararı verdiği söylentileri Hadise'nin, "Mehmet sanat hayatımı kısıtlıyor" ifadesini de doğrular nitelikteydi.
YÜZÜĞÜ SATTI, HAYVAN DERNEKLERİNE BAĞIŞLADI
30 Eylül'de Dinçerler'den tek celsede boşanan Hadise'nin, değerinin 3 milyon TL olduğu iddia edilen evlilik yüzüğünün replika olduğu ortaya çıkmıştı. Boşanmanın ardından yüzüğü satmak isteyen ünlü şarkıcı, gerçeği öğrenince şoke olmuştu. Hadise'nin replika yüzüğüne, 10 bin euro (182 bin TL) değer biçilmişti. Durum karşısında adeta sarsılan sanatçı, sattığı takının parasını hayvan derneklerine bağışlamıştı.