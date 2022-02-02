Hadise ile Mehmet Dinçerler ayrıldı deniyordu ’üstüme düşeni yaptım’ Borç batağına battığı iddia edilen Mehmet Dinçerler...

"Bu zorlu süreçte bir kısım banka borçlarına ailesine ve soyadına karşı kendisini sorumlu hisseden her evlat gibi hiçbir ticari yükümlülüğüm olmamasına rağmen maalesef kefil olmuştum. Bu sebeple borçların yapılandırılması için restoranın konkordato talebinde bulunması ile birlikte bir kısım kefaletlerimiz sebebiyle yatırımcılarımızı ve çalışanlarımızı koruma altına almak amacıyla şirketimizi de 2019 yılında konkordato sürecine girmek zorunda kalmıştır."