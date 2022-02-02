Hadise ile Mehmet Dinçerler ayrıldı deniyordu 'üstüme düşeni yaptım' Borç batağına battığı iddia edilen Mehmet Dinçerler...
Ünlü şarkıcı aradığı aşkı Mehmet'te buldu. 'Dinçerler' soyadını almak için geçtiğimiz günlerde 'evet' diyen Hadise'nin yüzüğünün fiyatı çok konuşulmuştu. Ancak bu evlilik teklifi tam da Mehmet Dinçerler ve ailesini ekonomik olarak zor günler geçirmesinin üstüne gelince ortalık karışmıştı. Bir de Mehmet Dinçerler'in Instagram hesabını kapatması tuz biber olunca, şirket borçları sebebiyle sıkıntılı günler yaşadığı iddia edilen iş insanı Mehmet Dinçerler'den açıklama geldi.
Uzun bir süredir Hadise ile aşk yaşayan iş insanı Mehmet Dinçerler, sevgilisine 3 milyon TL'lik yüzükle evlilik teklifi etti. Düğün hazırlıklarına başladıkları konuşulan çiftten Dinçerler, aile şirketine ait borçlardan dolayı davalık oldu. Hatta Dinçerler'in sevgilisine aldığı yüzüğü hatırlatan alacaklı avukatı, "Yüzük alacağına borcunu ödesin. Alacaklılar zarara uğratılıyor" ifadelerini kullandı.
"HİÇBİR TİCARİ YÜKÜMLÜLÜĞÜM YOKKEN KEFİL OLDUM"
Hakkında çıkan haberlerden sonra Instagram hesabını kapatan Mehmet Dinçerler, Twitter hesabından yazılı bir açıklama yaptı.
"Bu zorlu süreçte bir kısım banka borçlarına ailesine ve soyadına karşı kendisini sorumlu hisseden her evlat gibi hiçbir ticari yükümlülüğüm olmamasına rağmen maalesef kefil olmuştum. Bu sebeple borçların yapılandırılması için restoranın konkordato talebinde bulunması ile birlikte bir kısım kefaletlerimiz sebebiyle yatırımcılarımızı ve çalışanlarımızı koruma altına almak amacıyla şirketimizi de 2019 yılında konkordato sürecine girmek zorunda kalmıştır."
"BİR TANE DAHİ TAKİBE ALINAN BORCUM YOK"
"Ben şahsım ve şirketim olarak onaylanan bütün ödeme takvimine uymuş olup, bir tane dahi takibe alınmış borcum bulunmamaktadır. Ayrıca 2021 senesinde şirketimin ve şahsımın kefaleti bulunan borçların (şahsım ve şirketimin borcu olmamasına rağmen) neredeyse hepsini kapattık. Haberlere konu olan ödenmeyen borçlarla veya şirketle aile bağlantıları dışında hiçbir zaman ortaklığım olmamıştır."