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Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı mı? 33 yaşındaki Kaan'dan sosyal medyanın konuştuğu fotoğraf...

Hadise ile Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı yönündeki iddialar sosyal medyada hızla yayılmaya başladı. 2020'nin çok konuşulan aşklarından olan Hadise - Kaan çiftinin, sosyal medyada birbirlerini takip etmemesi akıllara, 'Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı mı?' sorusunu getirirken, Yıldırım'dan fotoğraflı yanıt geldi. 33 yaşındaki oyuncu Kaan Yıldırım, 34 yaşındaki Hadise Açıkgöz ile ayrıldı mı? İşte detaylar...

17.09.2020 16:22 - Son Güncelleme: 17.09.2020 16:22
Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı mı? 33 yaşındaki Kaan'dan sosyal medyanın konuştuğu fotoğraf...

Hadise le Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı yönündeki iddialara, ünlü oyuncudan fotoğraflı yanıt geldi. Sosyal medyada birbirlerini takip etmeyen ünlü çiftin ayrıldığı iddiası sosyal medyada hızla yayılınca 33 yaşındaki Yıldırım romantik bir paylaşımda bulundu.

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Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı mı? 33 yaşındaki Kaan'dan sosyal medyanın konuştuğu fotoğraf...

33 yaşındaki Yıldırım, sevgilisi ile bahçede yürüyüş yaptıkları sırada çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı. İkilinin aşk dolu karesine takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı. İklinin aşk pozunda boyları merak konusu oldu.

Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı mı? 33 yaşındaki Kaan'dan sosyal medyanın konuştuğu fotoğraf...

Öte yandan Hadise ve Kaan Yıldırım, ilişkilerinin başından bu yana sosyal medyada birbirlerini takip etmiyor. Ünlü şarkıcı, Yıldırım'ı sevimli dostu Benek için açtığı sosyal medya hesabından takip ediyor.

Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı mı? 33 yaşındaki Kaan'dan sosyal medyanın konuştuğu fotoğraf...
Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı mı? 33 yaşındaki Kaan'dan sosyal medyanın konuştuğu fotoğraf...

ZEYNEP SEVER DEMİREL -1,78 CM

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