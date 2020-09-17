Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı mı? 33 yaşındaki Kaan'dan sosyal medyanın konuştuğu fotoğraf...
Hadise ile Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı yönündeki iddialar sosyal medyada hızla yayılmaya başladı. 2020'nin çok konuşulan aşklarından olan Hadise - Kaan çiftinin, sosyal medyada birbirlerini takip etmemesi akıllara, 'Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı mı?' sorusunu getirirken, Yıldırım'dan fotoğraflı yanıt geldi. 33 yaşındaki oyuncu Kaan Yıldırım, 34 yaşındaki Hadise Açıkgöz ile ayrıldı mı? İşte detaylar...
17.09.2020 16:22
- Son Güncelleme: 17.09.2020 16:22
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