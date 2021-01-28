Hadise ile Kaan Yıldırım aşk yuvalarından paylaştı bakışmaları sosyal medyayı salladı! 'Bu aşk evliliğe gider'
Hadise ile Kaan Yıldırım aşk yuvalarından paylaştı bakışmaları sosyal medyayı salladı! Geçtiğimiz ay oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'dan ayrıldığını sosyal medya hesabı üzerinden duyuran şarkıcı Hadise, Instagram'da yeni paylaşımıyla dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde yeniden barıştıklarını açıklayan ve 'Her şey yolunda' diyen Hadise, Kaan Yıldırım'ın evinin bahçesinden paylaştığı pozla gündeme gelirken, ikilinin aşk dolu bakışmalarına sosyal medyada, 'Bir daha ayrılmayın', 'Bu aşk evliliğe gider' şeklinde yorumlar yapıldı.
'BU AŞK EVLİLİĞE GİDER'
Hadise ile Kaan Yıldırım aşk yuvalarından paylaştı bakışmaları sosyal medyayı salladı! 2020'nin sürpriz aşıkları Hadise ile Kaan Yıldırım, geçtiğimiz ay yollarını ayırmıştı. Ancak çift ayrılığa dayanamadı ve barıştı. İkili, aralarındaki buzları erittikten sonra ilk kez fotoğraflarını paylaştı. Hadise ile Kaan Yıldırım'ın aşk yuvasından gelen fotoğrafa, 'Bu aşk evliliğe gider' yorumları yapıldı.
35 yaşındaki popçu, Instagram hesabından özel hayatı hakkında yaptığı açıklamada, "Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel. Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu... Ama bazen aşk olsa da olmuyor. Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalanırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim. Hep söylerim bizi aşk ve sevgi kurtaracak, aşk hep olsun. Kendinize iyi bakın" ifadelerini kullanmıştı.