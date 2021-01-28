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Hadise ile Kaan Yıldırım aşk yuvalarından paylaştı bakışmaları sosyal medyayı salladı! 'Bu aşk evliliğe gider'

Hadise ile Kaan Yıldırım aşk yuvalarından paylaştı bakışmaları sosyal medyayı salladı! Geçtiğimiz ay oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'dan ayrıldığını sosyal medya hesabı üzerinden duyuran şarkıcı Hadise, Instagram'da yeni paylaşımıyla dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde yeniden barıştıklarını açıklayan ve 'Her şey yolunda' diyen Hadise, Kaan Yıldırım'ın evinin bahçesinden paylaştığı pozla gündeme gelirken, ikilinin aşk dolu bakışmalarına sosyal medyada, 'Bir daha ayrılmayın', 'Bu aşk evliliğe gider' şeklinde yorumlar yapıldı.

28.01.2021 14:54 - Son Güncelleme: 28.01.2021 15:18
Hadise ile Kaan Yıldırım aşk yuvalarından paylaştı bakışmaları sosyal medyayı salladı! 'Bu aşk evliliğe gider'

'BU AŞK EVLİLİĞE GİDER'

Hadise ile Kaan Yıldırım aşk yuvalarından paylaştı bakışmaları sosyal medyayı salladı! 2020'nin sürpriz aşıkları Hadise ile Kaan Yıldırım, geçtiğimiz ay yollarını ayırmıştı. Ancak çift ayrılığa dayanamadı ve barıştı. İkili, aralarındaki buzları erittikten sonra ilk kez fotoğraflarını paylaştı. Hadise ile Kaan Yıldırım'ın aşk yuvasından gelen fotoğrafa, 'Bu aşk evliliğe gider' yorumları yapıldı.

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Hadise ile Kaan Yıldırım aşk yuvalarından paylaştı bakışmaları sosyal medyayı salladı! 'Bu aşk evliliğe gider'

Kasım 2020'de koronavirüs testi pozitif çıkan yakalanan Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın yanından ayrılıp kendi evine geçmiş, burada kendisini karantinaya almıştı.

Hadise ile Kaan Yıldırım aşk yuvalarından paylaştı bakışmaları sosyal medyayı salladı! 'Bu aşk evliliğe gider'

Çiftin hastalık nedeniyle evleri ayırdıktan sonra ilişkilerine de son verdiği iddia edilmişti. Kaan Yıldırım, ateş başında sevgilisiyle çekildiği fotoğrafını paylaşarak ayrılık iddialarını yalanlamıştı.

Hadise ile Kaan Yıldırım aşk yuvalarından paylaştı bakışmaları sosyal medyayı salladı! 'Bu aşk evliliğe gider'

35 yaşındaki popçu, Instagram hesabından özel hayatı hakkında yaptığı açıklamada, "Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel. Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu... Ama bazen aşk olsa da olmuyor. Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalanırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim. Hep söylerim bizi aşk ve sevgi kurtaracak, aşk hep olsun. Kendinize iyi bakın" ifadelerini kullanmıştı.

Hadise ile Kaan Yıldırım aşk yuvalarından paylaştı bakışmaları sosyal medyayı salladı! 'Bu aşk evliliğe gider'

Kaan Yıldırım ile sekiz aylık ilişkisini bitiren Hadise, geçtiğimiz günlerde ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulunmuştu. Ünlü şarkıcı, kameralar karşısında güzel haberi vermişti.