Hadise ile boşanma aşamasında olan Mehmet Dinçerler’in o görüntüsü ortaya çıktı! Gören hayrete düştü “Şişko sarışın sen ölmelisin”
Hadise'nin mayıs ayında nikah masasına oturduğu ve geçen günlerde boşanma davası açtığı eşi Mehmet Dinçerler, ayrılık haberlerinin ardından magazin gündemine bomba gibi düştü. Hadise hayranları, ünlü iş insanının geçmiş yıllara ait paylaşımlarını ortaya çıkararak Dinçerler'i hedef aldı. Dinçerler'in "Şişko sarışın sen ölmelisin" şeklindeki sözleri ise uzun süre sosyal medya gündeminde kaldı. Çok konuşulan tweetlerin ardından bu kez Mehmet Dinçerler'in eski hali ortaya çıktı ve sosyal medya kullanıcıları "Twitter aleminin diline düşersen bu fotoğrafların ortaya çıkar" yorumunda bulundu. İşte o fotoğraf...
17.09.2022 20:48 - Son Güncelleme: 17.09.2022 20:48
Çırağan Sarayı'nda sessiz sedasız evlenen Hadise ile Mehmet Dinçerler, ayrılık haberleriyle gündeme geldi ve ardından ortaya atılan iddialarla son günlerin en çok konuşulan isimleri oldu.
Uzun bir süre sessizliğini koruyan çiftten ilk hamle Hadise'den geldi. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabında bir açıklamada bulunarak boşanma davası açtığını duyurdu.
Tüm bunlar yaşanırken Hadise hayranları, ünlü iş insanının geçmiş yıllara ait paylaşımlarını ortaya çıkararak Dinçerler'i hedef aldı.
Ayrılık haberlerinin sosyal medyanın gündemine oturmasıyla Mehmet Dinçerler'in yıllar önce Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar konuşulmaya başlandı.