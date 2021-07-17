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Hadise iddialı tatil pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu! Peş peşe paylaştı plaj tarzı olay oldu

Hadise iddialı tatil pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu! Kaan Yıldırım ile ilişkisini sonlandırdıktan sonra iddialı paylaşımlarına kaldığı yerden devam eden ünlü şarkıcı Hadise, Instagram hesabında yayınladığı tatil pozlarıyla gündeme geldi. Ege koylarındaki tatiline devam eden şarkıcı, hasır şapkası, güneş gözlüğü ve aksesuarlarıyla tamamladığı plaj kombini ile verdiği pozlarla sosyal medyaya damga vurdu. İşte Hadise'nin sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

17.07.2021 20:30 - Son Güncelleme: 17.07.2021 20:53
Hadise iddialı tatil pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu! Peş peşe paylaştı plaj tarzı olay oldu

Ünlü şarkıcı Hadise, Kaan Yıldırım'la ayrıldıktan sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşadığı yönündeki iddialarla gündeme gelmişti.

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Hadise iddialı tatil pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu! Peş peşe paylaştı plaj tarzı olay oldu

İddialar hakkında henüz herhangi bir açıklamada bulunmayan Hadise, şimdi ise sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımla çok konuşuldu.

Hadise iddialı tatil pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu! Peş peşe paylaştı plaj tarzı olay oldu

Ege koylarındaki tatiline devam eden şarkıcı, hasır şapkası, güneş gözlüğü ve aksesuarlarıyla tamamladığı plaj kombini ile verdiği pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Hadise iddialı tatil pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu! Peş peşe paylaştı plaj tarzı olay oldu

Kaan Yıldırım ile ilişkisini sonlandırdıktan sonra iddialı paylaşımlarına kaldığı yerden devam eden Hadise'nin tatil pozları adeta sosyal medyayı salladı.

Hadise iddialı tatil pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu! Peş peşe paylaştı plaj tarzı olay oldu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde gündem oldu.