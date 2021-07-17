Hadise iddialı tatil pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu! Peş peşe paylaştı plaj tarzı olay oldu
Hadise iddialı tatil pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu! Kaan Yıldırım ile ilişkisini sonlandırdıktan sonra iddialı paylaşımlarına kaldığı yerden devam eden ünlü şarkıcı Hadise, Instagram hesabında yayınladığı tatil pozlarıyla gündeme geldi. Ege koylarındaki tatiline devam eden şarkıcı, hasır şapkası, güneş gözlüğü ve aksesuarlarıyla tamamladığı plaj kombini ile verdiği pozlarla sosyal medyaya damga vurdu. İşte Hadise'nin sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
17.07.2021 20:30
- Son Güncelleme: 17.07.2021 20:53
Ünlü şarkıcı Hadise, Kaan Yıldırım'la ayrıldıktan sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşadığı yönündeki iddialarla gündeme gelmişti.
İddialar hakkında henüz herhangi bir açıklamada bulunmayan Hadise, şimdi ise sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımla çok konuşuldu.
Kaan Yıldırım ile ilişkisini sonlandırdıktan sonra iddialı paylaşımlarına kaldığı yerden devam eden Hadise'nin tatil pozları adeta sosyal medyayı salladı.