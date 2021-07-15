Hadise iddialı pozunu paylaştı sosyal medya karıştı! Üzerine bir tek gömlek giydi verdiği paylaşımı olay oldu
Hadise iddialı pozunu paylaştı sosyal medya karıştı! Kaan Yıldırım ile yollarını ayırdıktan sonra adı Mehmet Dinçerler'le aşk dedikodularına karışan ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Hadise, üzerine yalnızca beyaz bir gömlek giyerek verdiği pozu Instagram sayfasında yayınladı. Kaan Yıldırım ile aşk yaşarken iddialı paylaşımlarına ara veren şarkıcı için 'Hadise kaldığı yerden devam ediyor' yorumu yapılırken paylaşım, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Öte yandan şarkıcının makyajsız hali de çok konuşuldu. İşte Hadise'nin sosyal medyada gündem olan o pozu...
Hadise iddialı pozunu paylaştı sosyal medya karıştı! Kaan Yıldırım ile yollarını ayırdıktan sonra adı Mehmet Dinçerler'le aşk dedikodularına karışan ünlü şarkıcı Hadise, özel hayatıyla uzun bir süre gündem olmuştu.
Geçtiğimiz hafta Bodrum'da birlikte görüntülenen Hadise ile Mehmet Dinçerler, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ünlü şarkıcı, şimdi ise sosyal medya hesabında yaptığı iddialı bir paylaşımla gündeme geldi.
Hadise, üzerine yalnızca gömlek giyerek verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
Kaan Yıldırım ile aşk yaşarken iddialı paylaşımlarına ara veren şarkıcı için 'Hadise kaldığı yerden devam ediyor' yorumu yapıldı.
Bazı sosyal medya kullanıcıları, ünlü şarkıcının paylaşımını beğeni yağmuruna tutarak övgü dolu yorumlar yaptı. Ancak bazı sosyal medya kullanıcıları Hadise'nin paylaşımını fazla iddialı bularak şarkıcıyı eleştirdi.