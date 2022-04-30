Hadise hem bacak hem göğüs dekoltesiyle paylaştı! Mehmet Dinçerler’in biricik aşkının sürpriz sonlu videosuna ilk yorum Seda Sayan’dan!
Hadise hem bacak hem göğüs dekoltesiyle paylaştı! Şimdilerde nişanlısı Mehmet Dinçerler ile evlilik hazırlıkları yapan ünlü şarkıcı Hadise, konserinin kamera arkası görüntülerini bir araya getirerek sosyal medya hesabında paylaştı. Şarkıcının derin göğüs dekolteli mini sahne elbisesiyle başlayan videonun sonu "Hadise körkütük aşık" dedirtti. Ünlü şarkıcının "Sürpriz sonlu" notunu eklediği paylaşımı büyük ilgi görürken ilk yorum meslektaşı Seda Sayan'dan geldi. İşte Hadise'nin sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
30.04.2022 00:35 - Son Güncelleme: 30.04.2022 00:55
Ünlü şarkıcı Hadise, bir süredir aşk yaşadığı Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifine 'evet' yanıtı vermiş ve ünlü çift aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlanmıştı.
Mehmet Dinçerler'le yaşadığı aşkla sık sık magazin gündeminde yer alan Hadise, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.
Ünlü şarkıcı Hadise, konserinin kamera arkası görüntülerini bir araya getirerek sosyal medya hesabında paylaştı.
Şarkıcının derin göğüs dekolteli mini sahne elbisesiyle başlayan videonun sonu "Hadise körkütük aşık" dedirtti.
Konser videosunun sonuna kendisini izleyen nişanlısı Mehmet Dinçerler'i de eklemeyi ihmal etmeyen Hadise, paylaşımının altına ise "Sürpriz sonlu" notunu düştü.