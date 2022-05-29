Hadise hamilelik döneminde açıldıkça açılan Rihanna’yı örnek aldı! Sosyal medya ikiye bölündü! İlk yorum taze gelin Seda Sayan’dan...
Hadise hamilelik döneminde açıldıkça açılan Rihanna'yı örnek aldı! Dünyaca ünü şarkıcı Rihanna, geçen günlerde bebğini kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı. Attığı her adımla büyük ses getiren Rihanna, hamilelik döneminde tercih ettiği iddialı kıyafetlerle de sık sık dünya basınında yer almıştı. Mehmet Dinçerler'le geçen haftalarda nikah masasına oturan Hadise ise bir konserinde Rihanna'nın hamilelik döneminde giydiği transparan kıyafetinin benzerini tercih etti. İddialı tarzıyla konsere damga vuran Hadise'nin sahne kıyafetine ilk yorum Seda Sayan'dan geldi. İşte Hadise'nin sosyal medyayı ikiye bölen sahne kıyafeti...
Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna ve sevgilisi rapçi ASAP Rocky, geçen günlerde ilk çocuklarını kucaklarına almıştı. Attığı her adımla büyük ses getiren Rihanna, doğum haberinin yanı sıra hamilelik döneminde tercih ettiği iddialı kıyafetlerle de dünya basınında sık sık adından söz ettirmişti.
Mehmet Dinçerler'le geçen haftalarda nikah masasına oturan Hadise ise bir konserinde Rihanna'nın hamilelik döneminde giydiği transparan kıyafetinin benzerini tercih etti.
Mehmet Dinçerler'le aşk yaşamaya başladıktan sonra iddialı tarzının değiştiği konuşulan Hadise, siyah pantolonunun üstüne giydiği transparanla sosyal medyaya damga vurdu.
Konserden görüntülerinin Instagram'da yayınlanması üzerine gündem olan şarkıcıya ilk yorum ise meslektaşı Seda Sayan'dan geldi.