Hadise hamilelik döneminde açıldıkça açılan Rihanna’yı örnek aldı! Sosyal medya ikiye bölündü! İlk yorum taze gelin Seda Sayan’dan...

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna ve sevgilisi rapçi ASAP Rocky, geçen günlerde ilk çocuklarını kucaklarına almıştı. Attığı her adımla büyük ses getiren Rihanna, doğum haberinin yanı sıra hamilelik döneminde tercih ettiği iddialı kıyafetlerle de dünya basınında sık sık adından söz ettirmişti.