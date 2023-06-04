Hadise 'gelinlik giymiş!' Sosyal medya bomba paylaşımla çalkalandı! 'Murda ile evlenin' yorumlarından sonra o pozu görenler: "Ruhunun ikizi..."
Hadise 'gelinlik giymiş!' Sosyal medya bomba paylaşımla çalkalandı! 'Murda ile evlenin' yorumlarından sonra o pozu görenler, "Ruhunun ikizi..." , "Bu kadar mı uyumlu olunur" demişti... Hadise'nin Instagram'dan paylaştığı son fotoğraf sosyal medyada, "Resmen gelinlik giymiş" yorumlarına neden oldu. Mehmet Dinçerler ile 5 ay evli kalan Hadise'nin Murda ile düeti ve birlikte verdiği samimi görüntüler magazin gündeminde 'evliliği bitiren olay' olarak yer almıştı. Geçtiğimiz günlerde Murda'nın çocuklarının annesiyle ilgili itirafı sonrası Hadise de ilk kez aşk iddialarına yanıt vermişti. İkili yeni projesi için kamera karşısına geçmiş ve o projedeki görüntüler kısa sürede gündem olmuştu. Bu sırada Arnavutköy'de yaşandığı iddia edilen bir bomba haber Pınar Eliçe'den gelmişti.
04.06.2023 17:23 - Son Güncelleme: 04.06.2023 17:29
Hadise 'gelinlik giymiş!' Sosyal medya bomba paylaşımla çalkalandı! 'Murda ile evlenin' yorumlarından sonra o pozu görenler, "Ruhunun ikizi..." yorumları yapıyor.