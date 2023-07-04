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Haberler Magazin Hadise gaza geldi öyle bikinili pozlar paylaştı ki... Tatilde bronzlaşmak yerine haşlanan Hadise paylaşmalara doymadı

Hadise gaza geldi öyle bikinili pozlar paylaştı ki... Tatilde bronzlaşmak yerine haşlanan Hadise paylaşmalara doymadı

Nisan ayında evlendiği Mehmet Dinçerler ile Eylül ayında boşanan ünlü şarkıcı Hadise gündemden düşmüyor. Birlikte projeler hayata geçirdiği arkadaşı Murda ile adı aşk dedikodularına karışan Hadise, Bodrum tatilinde ünlü oyuncu Serkan Altunorak ile sarmaş dolaş görüntülenince 'Yeni bir aşk mı?' sorusu akıllara gelmişti. Tatil pozlarıyla dikkatleri üzerine çeken Hadise yine yaptı yapacağını. Bikinili pozlarını paylaşan Hadise görenleri şoke etti.

04.07.2023 14:04 - Son Güncelleme: 04.07.2023 14:04
Hadise gaza geldi öyle bikinili pozlar paylaştı ki... Tatilde bronzlaşmak yerine haşlanan Hadise paylaşmalara doymadı

Hadise'nin tatil pozlarının ardı arkası kesilmiyor...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hadise gaza geldi öyle bikinili pozlar paylaştı ki... Tatilde bronzlaşmak yerine haşlanan Hadise paylaşmalara doymadı

Mehmet Dinçerler ile boşanma nedeni olarak gösterilen Murda ile yeni projeler gerçekleştiren Hadise konser performansı ile gündeme bomba gibi düşmüştü geçtiğimiz günlerde.

Hadise gaza geldi öyle bikinili pozlar paylaştı ki... Tatilde bronzlaşmak yerine haşlanan Hadise paylaşmalara doymadı

Murda ile sahne alan Hadise partneri ile samimi dansı ve göz göze söylediği şarkılarla adından söz ettirmişti. Hatta o konserde sarmaş dolaş dans eden ikiliden Murda bir ara Hadise'ye "Seni sevdiğimi söylemiş miydim ben?" demiş ve "Seni çok seviyorum" diye bağırmıştı.

Hadise gaza geldi öyle bikinili pozlar paylaştı ki... Tatilde bronzlaşmak yerine haşlanan Hadise paylaşmalara doymadı

Sık sık tatil pozları paylaşan Hadise'nin Serkan Altunorak ile gece eğlendiği anlar herkese ikilinin arasında aşk olup olmadığını sorgulattı.

Hadise gaza geldi öyle bikinili pozlar paylaştı ki... Tatilde bronzlaşmak yerine haşlanan Hadise paylaşmalara doymadı

Ancak ünlü şarkıcı bu iddialara aldırış etmeden tatilinden fotoğraflar paylaşmaya devam etti.

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