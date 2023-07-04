Hadise gaza geldi öyle bikinili pozlar paylaştı ki... Tatilde bronzlaşmak yerine haşlanan Hadise paylaşmalara doymadı

Murda ile sahne alan Hadise partneri ile samimi dansı ve göz göze söylediği şarkılarla adından söz ettirmişti. Hatta o konserde sarmaş dolaş dans eden ikiliden Murda bir ara Hadise'ye "Seni sevdiğimi söylemiş miydim ben?" demiş ve "Seni çok seviyorum" diye bağırmıştı.