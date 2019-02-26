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Hadise evini değiştirmek için düğmeye bastı! Hadise yeni evi için 10 milyon TL'yi gözden çıkardı... (Ünlülerin evleri)

Hadise, geçtiğimiz günlerde giydiği kürk ile magazin gündeminin tüm dikkatlerine üzerine toplamıştı. Her hareketi olay olan başarılı şarkıcının hayatı 2017'de İstinye'deki evine girmeye çalışan takıntılı hayranı yüzünden kabusa döndü. Bu olaydan sonra çok korkan Hadise evini değiştirmek için düğmeye bastı. İşte Hadise'nin almak için harekete geçtiği yeni ev ve diğer ünlülerin evleri...

26.02.2019 19:43 - Son Güncelleme: 26.02.2019 19:50
Hadise evini değiştirmek için düğmeye bastı! Hadise yeni evi için 10 milyon TL'yi gözden çıkardı... (Ünlülerin evleri)

Hadise, geçtiğimiz günlerde giydiği kürk ile magazin gündeminin tüm dikkatlerine üzerine toplamıştı.

Hadise evini değiştirmek için düğmeye bastı! Hadise yeni evi için 10 milyon TL'yi gözden çıkardı... (Ünlülerin evleri)

Her hareketi olay olan başarılı şarkıcının hayatı 2017'de İstinye'deki evine girmeye çalışan takıntılı hayranı yüzünden kabusa döndü.

Hadise evini değiştirmek için düğmeye bastı! Hadise yeni evi için 10 milyon TL'yi gözden çıkardı... (Ünlülerin evleri)

Bu tatsız olaydan sonra gözünü geniş güvenlik önlemlerinin olduğu Bebek'teki Ayşe Sultan Korusu'ndaki bir daireye diken ünlü sanatçı, 10 milyon liralık eve sahip olmak için de iddialara göre kredi başvurusu da yaptı.

Hadise evini değiştirmek için düğmeye bastı! Hadise yeni evi için 10 milyon TL'yi gözden çıkardı... (Ünlülerin evleri)

Seksi şarkıcı, Ayşe Sultan Korusu'nda yer alan 250 metrekarelik 4 oda bir salon olan manzaralı daireyi gözüne kestirdi.

Hadise evini değiştirmek için düğmeye bastı! Hadise yeni evi için 10 milyon TL'yi gözden çıkardı... (Ünlülerin evleri)
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