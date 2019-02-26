Hadise evini değiştirmek için düğmeye bastı! Hadise yeni evi için 10 milyon TL'yi gözden çıkardı... (Ünlülerin evleri)
Hadise, geçtiğimiz günlerde giydiği kürk ile magazin gündeminin tüm dikkatlerine üzerine toplamıştı. Her hareketi olay olan başarılı şarkıcının hayatı 2017'de İstinye'deki evine girmeye çalışan takıntılı hayranı yüzünden kabusa döndü. Bu olaydan sonra çok korkan Hadise evini değiştirmek için düğmeye bastı. İşte Hadise'nin almak için harekete geçtiği yeni ev ve diğer ünlülerin evleri...
26.02.2019 19:43
- Son Güncelleme: 26.02.2019 19:50
DİĞER GALERİLER