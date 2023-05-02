Hadise "Etraf yalan yılan konuşurlar ardımdan" dedi kalçasını paylaştı! Sosyal medyayı salladı "Hadise ne demek istiyorsun?"
İş insanı Mehmet Dinçerler ile ünlü şarkıcı 30 Nisan'da evlenmiş ve 30 Eylül'de ise boşanmıştı. Öte yandan Hadise'nin, Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile olan yasak aşk iddiaları da günlerce konuşulmuştu. Çiftin evliliği kadar boşanması da oldukça ses getirmişti. O gün bugündür attığı her adım olay olan Hadise bu kez gündeme bomba gibi düştü. Nedeni ise kalça paylaşımı. İşte detaylar...
Geçtiğimiz nisan ayında Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen törenle sessiz sedasız evlenen Hadise-Mehmet Dinçerler çiftinin, bir süredir ayrı ayrı görüntülenmesi dikkatlerden kaçmamış, ardından Hadise, 14 Eylül'de Beykoz Adliyesi'nde boşanma davası açmıştı.
TEK CELSEDE BİTTİ!
"Sanat hayatımla ilgili Mehmet Dinçerler'den baskı görüyorum" iddiasına bulunan Hadise ile Mehmet Dinçerler'in boşanma davası 30 Eylül 2022 Cuma günü tek celsede sonlandı.
"BAĞIRA ÇAĞIRA FERYAT ETMEK İSTEDİM"
Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Hadise, şarkısını tanıtırken şu ifadeleri kullanmıştı:
Bu şarkıya kadar sessiz bir feryattı benimki, duyanın anlamadığı, anlayacak olanın duymadığı. Her seferinde kıyıya vurmaktan yorulup, bağıra çağıra feryat etmek istedim. Dinlediğim ilk anda bu şarkının başta benim ve sessiz çığlıkları olan herkesin sesli feryadı olsun istedim. Feryat işte tüm bu hislerle okyanusa açılmayı hayal edip, hayal kırıklığıyla deniz kıyısına vuranların hikayesini anlatıyor