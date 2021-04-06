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Hadise eski haline 'Roberto Carlos bacaklı' diyenleri unutmadı! 'Söylemedikleri kalmadı' diyen Hadise sosyal medyayı salladı

Hadise eski haline 'Roberto Carlos bacaklı' diyenleri unutmadı! Kilolu halleriyle ilgili yapılan yorumlar hakkında ilk kez konuşan şarkıcı Hadise, "Ben bu linç kültürünün faturasını en ağır ödeyen isimlerden biriyim. 'Obez' dediler, 'Roberto Carlos bacaklı' dediler, 'Çok zayıf', 'Çok çirkinleşti', 'Sivrisineğe döndü' dediler. Söylemedikleri söz kalmadı. Hepsini yaşadım" dedi. "Linç edildim kimse bana destek çıkmadı" diyen Hadise eski haliyle yeniden gündeme geldi. 2009'da 54'üncü kez düzenlenen Eurovision'da "Düm Tek Tek" şarkısıyla 177 puan alarak 4'üncü olan Hadise o zamanlar daha 24 yaşındaydı. İşte gençliğiyle yeniden gündeme gelen 35 yaşındaki Hadise başta olmak üzere ünlülerin değişimleri...

06.04.2021 18:01 - Son Güncelleme: 06.04.2021 18:22
Hadise eski haline 'Roberto Carlos bacaklı' diyenleri unutmadı! 'Söylemedikleri kalmadı' diyen Hadise sosyal medyayı salladı

Hadise eski haline 'Roberto Carlos bacaklı' diyenleri unutmadı! 'Söylemedikleri kalmadı' diyen Hadise, gençlik halleriyle sosyal medyayı salladı.

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Hadise eski haline 'Roberto Carlos bacaklı' diyenleri unutmadı! 'Söylemedikleri kalmadı' diyen Hadise sosyal medyayı salladı

Oyuncu aşkı Kaan Yıldırım ile ilişkisine yeniden şans veren Hadise'den çarpıcı bir itiraf geldi. Geçtiğimiz haftalarda doğallıyla genç kızlara örnek olmak istediğini belirten şarkıcı, bir dergiye açıklamalarda bulundu.

Hadise eski haline 'Roberto Carlos bacaklı' diyenleri unutmadı! 'Söylemedikleri kalmadı' diyen Hadise sosyal medyayı salladı

Yıllar önce fazla kiloları sebebiyle eleştirilmesi ile ilgili konuşan Hadise, "Ben bu linç kültürünün faturasını en ağır ödeyen isimlerden biriyim" ifadelerini kullandı.

Hadise eski haline 'Roberto Carlos bacaklı' diyenleri unutmadı! 'Söylemedikleri kalmadı' diyen Hadise sosyal medyayı salladı

"ROBERTO CARLOS BACAKLI' DEDİLER

"Obez' dediler, 'Roberto Carlos bacaklı' dediler, 'Çok zayıf', 'Çok çirkinleşti', 'Sivrisineğe döndü' dediler. Söylemedikleri söz kalmadı. Hepsini yaşadım" şeklinde konuşan ünlü isim, "Acı olan da çoğunlukla kadınların bu nefreti kusması... O dönem sosyal medya bu kadar yaygın kullanılmıyordu. Destek görmem gereken anlarda destek görmedim" dedi.

Hadise eski haline 'Roberto Carlos bacaklı' diyenleri unutmadı! 'Söylemedikleri kalmadı' diyen Hadise sosyal medyayı salladı

"GERÇEKÇİ OLMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Bir dönem makyajsız fotoğrafını paylaşarak, yeni bir akım başlattığını duyuran ünlü şarkıcı, gerçekçi olmaya önem verdiğini ifade etmişti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hadise, şunları söylemişti;