Hadise eski haline 'Roberto Carlos bacaklı' diyenleri unutmadı! 'Söylemedikleri kalmadı' diyen Hadise sosyal medyayı salladı

Hadise eski haline 'Roberto Carlos bacaklı' diyenleri unutmadı! Kilolu halleriyle ilgili yapılan yorumlar hakkında ilk kez konuşan şarkıcı Hadise, "Ben bu linç kültürünün faturasını en ağır ödeyen isimlerden biriyim. 'Obez' dediler, 'Roberto Carlos bacaklı' dediler, 'Çok zayıf', 'Çok çirkinleşti', 'Sivrisineğe döndü' dediler. Söylemedikleri söz kalmadı. Hepsini yaşadım" dedi. "Linç edildim kimse bana destek çıkmadı" diyen Hadise eski haliyle yeniden gündeme geldi. 2009'da 54'üncü kez düzenlenen Eurovision'da "Düm Tek Tek" şarkısıyla 177 puan alarak 4'üncü olan Hadise o zamanlar daha 24 yaşındaydı. İşte gençliğiyle yeniden gündeme gelen 35 yaşındaki Hadise başta olmak üzere ünlülerin değişimleri...

06.04.2021 18:01 - Son Güncelleme: 06.04.2021 18:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





