Hadise en büyük sırlarını bir bir itiraf etti gizlisi saklısı kalmadı ’aşkım hiç azalmadı güçleniyor...’

'GEÇİLMESİ ZOR BİR KALKANIM VAR'

Her an gündemdesiniz. Eleştiriliyorsunuz ama bunun yanı sıra her daim güçlü durmayı da başarıyorsunuz. Nedir bunun formülü?

Çünkü kendimi çok seviyorum. Kendimi sevdiğim için de özgüveni yüksek bir kadınım. Tabii bunda yıllar içinde edindiğim deneyimlerin de payı çok büyük. Artık kimin neyi niçin dediğini de çok iyi anlıyor, tartabiliyorum. Kimsenin göremediği, sadece bana özel, geçilmesi çok zor bir kalkanım vardır benim.