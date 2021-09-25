Hadise en büyük sırlarını bir bir itiraf etti gizlisi saklısı kalmadı 'aşkım hiç azalmadı güçleniyor...'
Önce Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile olan yasak aşk iddiaları sonra uzun süredir aşk yaşadığı ve ilişkileri evliliğe gitmesi beklenen Kaan Yıldırım'la olan ayrılığı ardından iş insanı Mehmet Dinçerler'le yeni bir aşka yelken açması son olarak da yıllardır jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye'den ayrılması derken, Hadise son dönemin en çok konuşulan ismi oldu. Milano Moda Haftası'na katılan ünlü şarkıcı Hadise hakkında merak edilenler içtenlikle yanıt verdi. İşte Hadise'nin o açıklamaları.
Ünlü şarkıcı Hadise Sabah'a açıklamalarda bulundu. İşte Hadise'nin samimi açıklamalarından satır başları...
Stil danışmanınız olarak İnan Kırdemir ile çalışmaya başladınız, işte o andan sonra karşımıza bambaşka bir Hadise olarak çıkıverdiniz...
Aslında İnan ile ilk çalışmamız bir ödül gecesinde giydiğim ve sonrasında çok eleştirildiğim bir kıyafetle oldu. Hatırlarsan sen de çok eleştirmiştin. Ama İnan'ın "Sürekli eleştirilere kulak asma, bana güven ve kendini bana bırak" demesi beni çok etkiledi. Güvendim ve bıraktım. Bugünkü sonuçtan da çok memnunum.
Sandığımdan daha da zayıfsınız, çok iyi görünüyorsunuz. Diyet mi yapıyorsunuz?
Kesinlikle diyet yapmıyorum, o işi bıraktım. Birkaç sene önce bir test yaptırdım. Bu test sonucunda size hangi gıdaların iyi gelip gelmediğini öğreniyorsunuz. Çıkan sonuca göre; beslenmemde karabuğdaya ağırlık verdim. Sütü tamamen kestim. Bir de hiç içki içmiyorum. Belli başlı kuralları hayat tarzına dönüştürdüğünüzde hem daha fit oluyorsunuz hem de kendinizi daha iyi hissediyorsunuz.
'JLO KONSERDE MAYO GİYDİ DİYE BENZERİNİ YAPTIRMADIM'
Sizi sahnede neden hep mayo ve çizmeden oluşan kostümlerle görüyoruz?
(Bu soruyu cevaplamadan önce telefonunu eline alıyor, fotoğraf galerisini açıyor ve bana konserlerinde giydiklerini gösteriyor.) Aslında sanıldığının aksine hep mayo giymiyorum. Böyle kostüm giyebileceğim sahneler fazla olmuyor. Olduğu zaman da en gösterişli şekilde değerlendirmek istiyorum, bu da iddialı mayolarla çizmelerle oluyor.
Sanırım bu algı Jennifer Lopez'in Türkiye'de verdiği konserden hemen sonra sizin de konserinizde benzer kostümler giymenizden kaynaklandı...
Bunu sorduğun iyi oldu. Çünkü gerçekler hiç de öyle sanıldığı gibi olmadı. Benim konserde giyeceğim tüm kostümler haftalar öncesinde hazırlanmıştı. Yani 'Jennifer giydi, hadi ben de benzerini yaptırayım' diye bir şey söz konusu bile olamaz. Yaptırmak istesem bile olamaz, zira o kadar zaman yoktu. Buna sadece büyük bir tesadüf denilebilir. Benzetileceğini de tahmin ederek giydim çünkü böyle bir rastlantı için ekibimi son dakika yormam doğru olmazdı.
'GEÇİLMESİ ZOR BİR KALKANIM VAR'
Her an gündemdesiniz. Eleştiriliyorsunuz ama bunun yanı sıra her daim güçlü durmayı da başarıyorsunuz. Nedir bunun formülü?
Çünkü kendimi çok seviyorum. Kendimi sevdiğim için de özgüveni yüksek bir kadınım. Tabii bunda yıllar içinde edindiğim deneyimlerin de payı çok büyük. Artık kimin neyi niçin dediğini de çok iyi anlıyor, tartabiliyorum. Kimsenin göremediği, sadece bana özel, geçilmesi çok zor bir kalkanım vardır benim.