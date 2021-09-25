Hadise en büyük sırlarını bir bir itiraf etti gizlisi saklısı kalmadı ’aşkım hiç azalmadı güçleniyor...’

Ünlü şarkıcı Hadise Sabah'a açıklamalarda bulundu. İşte Hadise'nin samimi açıklamalarından satır başları...

Stil danışmanınız olarak İnan Kırdemir ile çalışmaya başladınız, işte o andan sonra karşımıza bambaşka bir Hadise olarak çıkıverdiniz...

Aslında İnan ile ilk çalışmamız bir ödül gecesinde giydiğim ve sonrasında çok eleştirildiğim bir kıyafetle oldu. Hatırlarsan sen de çok eleştirmiştin. Ama İnan'ın "Sürekli eleştirilere kulak asma, bana güven ve kendini bana bırak" demesi beni çok etkiledi. Güvendim ve bıraktım. Bugünkü sonuçtan da çok memnunum.