Hadise, Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile yeniden mi? Ortalığı karıştıran olay iddiaya ilk açıklama İbrahim Tatlıses'ten! Bakın ne dedi
Hadise, Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile yeniden mi? Ortalığı karıştıran olay iddiaya ilk açıklama İbrahim Tatlıses'ten geldi. Ünlü şarkıcı Hadise, 4.5 aylık eşi Mehmet Dinçerler'e boşanma davası açtı. Gündeme bomba gibi düşen dava dilekçesinin detaylarının ardından attığı her adımla gündeme gelmeye devam eden Hadise hakkında ortalığı karıştıran bir iddia yer aldı. İddiaya göre; boşanma arifesinde olan Hadise, Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile tekrar görüşmeye başladı. Konuyla ilgili İbrahim Tatlıses canlı yayına bağlanarak açıklamada bulundu. İşte detaylar...
Hadise, Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile yeniden mi? Ortalığı karıştıran olay iddiaya ilk açıklama İbrahim Tatlıses'ten!
4.5 ay önce evlenen Hadise, mayıs ayından bu yana 'sanat hayatını kısıtlayıcı tutum sergilemeye başladı' dediği eşi Mehmet Dinçerler'den boşanma kararı aldı.
''EVLİLİK BİRLİĞİNİN SARSILMASI"
Hadise avukatı Dr. Hakan Öncel aracılığıyla dün Beykoz 2. Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Mehmet Dinçerler'in anlaşmalı boşanma davasına yanaşmadığı ve takı konusunda kriz çıkardığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Hadise, ''Evlilik Birliğinin Sarsılması" nedeniyle boşanma davası açtı.
SANAT HAYATINI KISITLADI
Avukat Hakan Öncel aracılığıyla mahkemeye sunulan dilekçede, Mehmet Dinçerler'in evlendikten kısa bir süre sonra davranışlarında değişmeler olduğu anlatıldı. Dinçerler'in şarkıcı Hadise'nin sanat hayatına yönetilk kıskançlıktan doğan kısıtlamalarda bulunmaya başladığı belirtilerek ''Bu davranışlar zaman içerisinde psikolojik baskı boyutuna ulaşmıştır.