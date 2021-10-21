Hadise doğum gününü kutlamalarına başladı ilk kare geldi! Mehmet Dinçerler’in biricik aşkı havalara uçtu herkes tek bir şeyi merak etti
Hadise doğum gününü kutlamalarına başladı ilk kare geldi! Mehmet Dinçerler ile yaşadığı aşkla sık sık gündem olan ünlü şarkıcı Hadise, doğum gününe günler kala kutlamalara başladı. Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı, Instagram hesabında paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Hadise, oldukça mutlu göründüğü pozları "Doğum günü kutlamaları başladı" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Hadise'nin paylaşımının ardından ünlü şarkıcının yaşı da merak konusu oldu. İşte detaylar...
21.10.2021 23:30
- Son Güncelleme: 22.10.2021 00:48
Ünlü şarkıcı Hadise, geçen aylarda iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olan şarkıcı, sevgilisiyle uzun süre adından söz ettirmişti.
Hadise şimdi ise sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündeme geldi. Doğum gününe günler kala kutlamalara başlayan şarkıcı, oldukça mutlu göründüğü pozları "Doğum günü kutlamaları başladı" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da Hadise'nin paylaşımına yoğun ilgi göstererek şarkıcının yeni yaşını kutladı.