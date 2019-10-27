Hadise doğum günün dansı ile sosyal medyaya damga vurdu! Hadise kaç yaşına girdi?

Hadise son zamanların en fazla konuşlan ünlüleri arasında yer alıyor. Her yaptığı ile olay olan Hadise, doğum günü kutlaması ile de kendinden söz ettirdi. Sosyal medya hesabından doğum gününe dair video ve fotoğraflar paylaştı. Hadise'nin doğum günü pastasını üfledikten sonra oryantal şov yaptığı anlar da Instagram'ın Story (hikaye) bölümünden paylaşıldı. Yeni yaşını yakınlarıyla kutlayan Hadise, oryantal videosuyla sosyal medyayı salladı. İşte Hadise'nin doğum gününden görüntüleri. Hadise Açıkgöz 22 Ekim 1985 tarihinde Belçika'da dünyaya gelmiştir. Hadise'nin annesi Kumuk kökenli babası Lezgi kökenlidir.

27.10.2019 17:38 - Son Güncelleme: 27.10.2019 17:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





