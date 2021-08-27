Hadise derin göğüs dekoltesi olay oldu! O poz ‘Sahalara döndü’ dedirtti herkes farklı bir detaya takıldı sosyal medya sallandı
Hadise derin göğüs dekoltesi olay oldu! Kaan Yıldırım ile sevgiliyken sosyal medyada yaptığı iddialı paylaşımlarına ara veren Hadise, Instagram sayfasında yayınladığı son pozla 'Sahalara döndü' dedirtti. Şimdilerde Mehmet Dinçeler'le aşk yaşayan ünlü şarkıcı, derin göğüs dekolteli ve süper mini elbisesi ile verdiği bir pozu Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı. Oldukça cesur bir kıyafetle objektif karşısına geçen Hadise hakkında ise binlerce yorum yapıldı. Sosyal medya kullanıcıları, farklı detaylara dikkat çekerek ünlü şarkıcıyı eleştirdi. İşte Hadise'nin çok konuşulan o paylaşımı...
27.08.2021 22:47
- Son Güncelleme: 27.08.2021 23:30
Sosyal medya hesabında yaptığı cesur paylaşımlarla bir döneme damga vuran Hadise, oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başladıktan sonra iddialı pozlarına ara vermişti.
Kaan Yıldırım ile yollarını ayıran ve şimdilerde Mehmet Dinçerler'le aşk yaşayan ünlü şarkıcı, Instagram sayfasında yayınladığı son pozla 'Sahalara döndü' dedirtti.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Hadise, derin göğüs dekolteli ve süper mini elbisesi ile verdiği bir pozu Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı.