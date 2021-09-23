Vav TV İzle
Haberler Magazin Hadise derin dekolteli dantelli elbisesi ile boy gösterdi! Gören dönüp bir daha baktı tarzı sosyal medyayı ikiye böldü

Hadise derin dekolteli dantelli elbisesi ile boy gösterdi! Gören dönüp bir daha baktı tarzı sosyal medyayı ikiye böldü

Hadise derin dekolteli dantelli elbisesi ile boy gösterdi! Son dönemlerde Mehmet Dinçerler'le yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise, marka elçisi olduğu mücevher markasının daveti için Milano'ya gitti. Davette verdiği pozları sosyal medya hesabında yayınlayan ünlü şarkıcı, tarzıyla ilgi odağı oldu. Derin dekolteli dantelli bir elbise tercih eden Hadise, tarzıyla sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İşte Hadise'nin sosyal medyaya damga vuran o elbisesi...

23.09.2021 23:56 - Son Güncelleme: 23.09.2021 23:56
Hadise derin dekolteli dantelli elbisesi ile boy gösterdi! Gören dönüp bir daha baktı tarzı sosyal medyayı ikiye böldü

Ünlü şarkıcı Hadise, son dönemlerde sevgilisi Mehmet Dinçerler'le yaşadığı aşkla sık sık gündem olmuştu. Şarkıcı, şimdi ise davet elbisesiyle çok konuşuldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hadise derin dekolteli dantelli elbisesi ile boy gösterdi! Gören dönüp bir daha baktı tarzı sosyal medyayı ikiye böldü

Marka elçisi olduğu mücevher markasının daveti için Milano'ya giden ünlü şarkıcı, sosyal medyada paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

Hadise derin dekolteli dantelli elbisesi ile boy gösterdi! Gören dönüp bir daha baktı tarzı sosyal medyayı ikiye böldü

Derin dekolteli dantelli bir elbise tercih eden Hadise, tarzıyla adeta sosyal medyayı salladı.

Hadise derin dekolteli dantelli elbisesi ile boy gösterdi! Gören dönüp bir daha baktı tarzı sosyal medyayı ikiye böldü

Kısa sürede gündem olan ünlü şarkıcının tarzı, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Hadise derin dekolteli dantelli elbisesi ile boy gösterdi! Gören dönüp bir daha baktı tarzı sosyal medyayı ikiye böldü

Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Hadise'nin elbisesini çok beğendiğini dile getirerek ünlü şarkıcıya iltifat yağdırdı. Bir kısmı ise elbisenin Hadise'nin tarzı olmadığını ve yakışmadığını belirtti.

SON DAKİKA