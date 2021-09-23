Hadise derin dekolteli dantelli elbisesi ile boy gösterdi! Gören dönüp bir daha baktı tarzı sosyal medyayı ikiye böldü
Hadise derin dekolteli dantelli elbisesi ile boy gösterdi! Son dönemlerde Mehmet Dinçerler'le yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise, marka elçisi olduğu mücevher markasının daveti için Milano'ya gitti. Davette verdiği pozları sosyal medya hesabında yayınlayan ünlü şarkıcı, tarzıyla ilgi odağı oldu. Derin dekolteli dantelli bir elbise tercih eden Hadise, tarzıyla sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. İşte Hadise'nin sosyal medyaya damga vuran o elbisesi...
23.09.2021 23:56
- Son Güncelleme: 23.09.2021 23:56
Ünlü şarkıcı Hadise, son dönemlerde sevgilisi Mehmet Dinçerler'le yaşadığı aşkla sık sık gündem olmuştu. Şarkıcı, şimdi ise davet elbisesiyle çok konuşuldu.
Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Hadise'nin elbisesini çok beğendiğini dile getirerek ünlü şarkıcıya iltifat yağdırdı. Bir kısmı ise elbisenin Hadise'nin tarzı olmadığını ve yakışmadığını belirtti.