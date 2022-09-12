Hadise cephesinde flaş gelişme! Mehmet Dinçerler’in paylaşımı kafa karıştırdı! Hadise hayranları harekete geçince apar topar sildi
Hadise ile Mehmet Dinçerler'in boşanacakları yönündeki haberler magazin gündemine bomba gibi düşerken ünlü çift cephesinde yaşanan gelişmeler iddiaları güçlendirdi. Çiftin yüzüklerini çıkarması ve Hadise'nin eşini yeni mekanının açılışında yalnız bırakması uzun süre konuşulmuştu. Ünlü çift cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Mehmet Dinçerler, Instagram'ın hikaye kısmında yaptığı paylaşımla herkesi şaşkına çevirdi. Dinçerler, yayınladığı görüntülerin kısa sürede gündem olmasının ardından ise paylaşımını sildi. İşte detaylar...
12.09.2022 23:53 - Son Güncelleme: 13.09.2022 00:11
Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, 15 Mart'ta nişanlandı ve mayıs ayında aile arasında gerçekleşen sade bir törenle dünyaevine girdi.
İzmir'de konser verene Hadise, Küçük Bir Yol" şarkısını seslendirirken duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına boğuldu.
Geçen günlerde yeni mekanının açılışını gerçekleştiren Mehmet Dinçerler'in yanında eşi Hadise'nin olmaması dikkat çekti.
Hadise'nin gözyaşlarının ardından Dinçerler'in yanında eşinin parmağında ise alyansının olmaması "ayrılık" dedikodularını beraberinde getirdi.