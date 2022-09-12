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Haberler Magazin Hadise cephesinde flaş gelişme! Mehmet Dinçerler’in paylaşımı kafa karıştırdı! Hadise hayranları harekete geçince apar topar sildi

Hadise cephesinde flaş gelişme! Mehmet Dinçerler’in paylaşımı kafa karıştırdı! Hadise hayranları harekete geçince apar topar sildi

Hadise ile Mehmet Dinçerler'in boşanacakları yönündeki haberler magazin gündemine bomba gibi düşerken ünlü çift cephesinde yaşanan gelişmeler iddiaları güçlendirdi. Çiftin yüzüklerini çıkarması ve Hadise'nin eşini yeni mekanının açılışında yalnız bırakması uzun süre konuşulmuştu. Ünlü çift cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Mehmet Dinçerler, Instagram'ın hikaye kısmında yaptığı paylaşımla herkesi şaşkına çevirdi. Dinçerler, yayınladığı görüntülerin kısa sürede gündem olmasının ardından ise paylaşımını sildi. İşte detaylar...

takvim.com.tr
12.09.2022 23:53 - Son Güncelleme: 13.09.2022 00:11
Hadise cephesinde flaş gelişme! Mehmet Dinçerler’in paylaşımı kafa karıştırdı! Hadise hayranları harekete geçince apar topar sildi

Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, 15 Mart'ta nişanlandı ve mayıs ayında aile arasında gerçekleşen sade bir törenle dünyaevine girdi.

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Hadise cephesinde flaş gelişme! Mehmet Dinçerler’in paylaşımı kafa karıştırdı! Hadise hayranları harekete geçince apar topar sildi

Attıkları her adımla adlarından söz ettiren çift, geçen günlerde ise ayrılık iddialarıyla gündem oldu.

Hadise cephesinde flaş gelişme! Mehmet Dinçerler’in paylaşımı kafa karıştırdı! Hadise hayranları harekete geçince apar topar sildi

İzmir'de konser verene Hadise, Küçük Bir Yol" şarkısını seslendirirken duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına boğuldu.

Hadise cephesinde flaş gelişme! Mehmet Dinçerler’in paylaşımı kafa karıştırdı! Hadise hayranları harekete geçince apar topar sildi

Geçen günlerde yeni mekanının açılışını gerçekleştiren Mehmet Dinçerler'in yanında eşi Hadise'nin olmaması dikkat çekti.

Hadise cephesinde flaş gelişme! Mehmet Dinçerler’in paylaşımı kafa karıştırdı! Hadise hayranları harekete geçince apar topar sildi

Hadise'nin gözyaşlarının ardından Dinçerler'in yanında eşinin parmağında ise alyansının olmaması "ayrılık" dedikodularını beraberinde getirdi.

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