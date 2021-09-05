Hadise bu kez de otelde yakalandı! Hamilelik iddiasına verdiği yanıtla gündeme bomba gibi düşen Hadise ile sevgilisinden sıkı tembih!

BU KEZ DE OTELDE YAKALANDILAR!

Eski yakın arkadaşı Ebru Gündeş'inboşandığı eşi Reza Zarrab ile yasak aşk yaşadığı ileri sürülen ve hamilelik iddiasıyla gündeme gelen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler ile önceki akşam İstinye'de objektiflere yansıdı.