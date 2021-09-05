Hadise bu kez de otelde yakalandı! Hamilelik iddiasına verdiği yanıtla gündeme bomba gibi düşen Hadise ile sevgilisinden sıkı tembih!
Hadise bu kez de otelde yakalandı! Hamilelik iddiasına verdiği yanıtla gündeme bomba gibi düşen Hadise ile sevgilisi Mehmet Dinçerler, İstinye'de objektiflere yansıdı. İkili, ardından soluğu Beşiktaş'ta bulunan lüks bir otelde aldı. İşte görevlileri gazetecileri içeri almamaları konusunda uyararak, otele giriş yapan Mehmet Dinçerler ile sevgilisi Hadise'nin araçtan görüntüleri...
05.09.2021 10:17
- Son Güncelleme: 05.09.2021 10:25
BU KEZ DE OTELDE YAKALANDILAR!
Eski yakın arkadaşı Ebru Gündeş'inboşandığı eşi Reza Zarrab ile yasak aşk yaşadığı ileri sürülen ve hamilelik iddiasıyla gündeme gelen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler ile önceki akşam İstinye'de objektiflere yansıdı.
Oyuncu Kaan Yıldırım ile evlilik yolunda giden bir buçuk yıllık ilişkisini ani bir kararla noktalayan Hadise, kendisinden iki yaş küçük iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başladı.
Önceki akşam İstinye'de buluşan çift, araç içinde objektife yansıdı. Mehmet Dinçerler görüntülendiklerini fark edince hızla uzaklaşmak istedi, ancak trafik nedeniyle bu çabası boşa çıktı.