Hadise bu halini Instagram'dan paylaştı, olanlar oldu!
Işıltılı sahne kostümler, göz kamaştıran makyajlar. Ancak bunlar birer iluzyon... Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı Hadise paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor malumunuz. Şimdi sıkı durun! Hadise makyajsız halini Instagram hesabından paylaştı ve olay yarattı. Hadise'nin makyajsız halini gören takipçileri binlerce yorum yaptı. İşte başta Hadise olmak üzere, ünlülerin makyajsız halleri.
07.03.2019 12:09
- Son Güncelleme: 07.03.2019 12:09
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