Hadise bu halini Instagram'dan paylaştı, olanlar oldu!

Onları düzgünce yapılmış saçları, usta işi makyajlarıyla görmeye öylesine alışmışız ki belki de doğal halleriyle sokakta yanımızdan geçip gitseler bazılarını tanıyamayız bile. Onlardan biri de Hadise. Hadise Instagram'dan paylaştığı fotoğrafla olay yarattı.İşte çok konuşulacak o bornozlu paylaşım.