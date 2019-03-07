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Hadise bu halini Instagram'dan paylaştı, olanlar oldu!

Işıltılı sahne kostümler, göz kamaştıran makyajlar. Ancak bunlar birer iluzyon... Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı Hadise paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor malumunuz. Şimdi sıkı durun! Hadise makyajsız halini Instagram hesabından paylaştı ve olay yarattı. Hadise'nin makyajsız halini gören takipçileri binlerce yorum yaptı. İşte başta Hadise olmak üzere, ünlülerin makyajsız halleri.

07.03.2019 12:09 - Son Güncelleme: 07.03.2019 12:09
Hadise bu halini Instagram'dan paylaştı, olanlar oldu!

Onları düzgünce yapılmış saçları, usta işi makyajlarıyla görmeye öylesine alışmışız ki belki de doğal halleriyle sokakta yanımızdan geçip gitseler bazılarını tanıyamayız bile. Onlardan biri de Hadise. Hadise Instagram'dan paylaştığı fotoğrafla olay yarattı.İşte çok konuşulacak o bornozlu paylaşım.

Hadise bu halini Instagram'dan paylaştı, olanlar oldu!

Bensu Soral

Hadise bu halini Instagram'dan paylaştı, olanlar oldu!
Hadise bu halini Instagram'dan paylaştı, olanlar oldu!

Serel Yereli

Hadise bu halini Instagram'dan paylaştı, olanlar oldu!
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