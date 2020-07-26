Hadise bikinili poz verdi sevgilisi Kaan Yıldırım fotoğraflarını çekti! 34 yaşındaki Hadise'nin gözlük camından...
Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım ile tekne tatilinden fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor. İlişkileri neredeyse tescillendi ancak ünlü çift birlikte poz vermekten hala kaçınıyor. Hal böyle olunca takipçileri, Hadise ve Kaan Yıldırım'ın yaptığı paylaşımlarda gözlük camlarından bir iz bulmaya çalışıyor. 2020 yaz tatilinde çok konuşulan ünlüler kervanına katılmaya aday olan Hadise'nin bikinili pozlarına beğeni yağdı. İşte Hadise ve Kaan Yıldırım'ın yaz tatili paylaşımları...
Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı tüm hızıyla devam ediyor. 2020'nin büyük ses getiren çifti Hadise ile Kaan Yıldırım, tekne tatilinden fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor. Son olarak pembe takımı ile pozlar veren Hadise'den bikinili fotoğraflar geldi. Kaan Yıldırım ile ilişkisi başladığından bu yana giyiminde değişikliğe giden Hadise'nin verdiği pozlarda eskisi kadar cesur olmadığı gözzlerden kaçmadı. Diğer yandan ünlü aşrkıcının pandemi sürecinde 3 milyon TL zarar ettiği iddia edildi.
Ezgi Eyüboğlu'nun eski eşi Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hadise, bikinili pozları ile dikkat çekti. 34 yaşındaki şarkıcının siyah beyaz fotoğrafına beğeni yağdı. Yazın geldiği ünlülerin bikinileri, mayoları giyip Instagram'da fotoğraf paylaşmalarından belli olur. Kim nereye tatile gitti, sosyal medyada hangi pozu paylaştı, hangileri bikinili pozlarıyla düşman çatlattı, kimler nerelerde görüntülendi? İşte Hadise ile sevgilisi Kaan Yıldırım'ın tatil pozları başta olmak üzere ünlülerin 2020 yaz tatili fotoğrafları...