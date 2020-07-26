Hadise bikinili poz verdi sevgilisi Kaan Yıldırım fotoğraflarını çekti! 34 yaşındaki Hadise'nin gözlük camından...

Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı tüm hızıyla devam ediyor. 2020'nin büyük ses getiren çifti Hadise ile Kaan Yıldırım, tekne tatilinden fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor. Son olarak pembe takımı ile pozlar veren Hadise'den bikinili fotoğraflar geldi. Kaan Yıldırım ile ilişkisi başladığından bu yana giyiminde değişikliğe giden Hadise'nin verdiği pozlarda eskisi kadar cesur olmadığı gözzlerden kaçmadı. Diğer yandan ünlü aşrkıcının pandemi sürecinde 3 milyon TL zarar ettiği iddia edildi.