Hadise annesinin hasretine dayanamadı! İşte soluğu annesinin yanında alan Hadise'nin paylaşımı...

Ünlü şarkıcı Hadise anne hasretine dayanamadı! Hadise ve kardeşlerinin ilişkileri nedeniyle yaşadıkları gerginlikler sonucunda anneleri intihar etmiş ve Hadise'nin hem annesiyle hem de 3 kız kardeşiyle arası açılmıştı. Tüm yaşananlar sonrası annesi geçtiğimiz ay İstanbul'dan Belçika'ya döndü. Anne hasretine daha fazla dayanamayan Hadise soluğu annesi Gülnihal Açıkgöz'ün yanında aldı ve bu güzel haberi takipçileriyle de paylaştı.

25.01.2019 19:28 - Son Güncelleme: 25.01.2019 19:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





