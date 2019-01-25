Hadise annesinin hasretine dayanamadı! İşte soluğu annesinin yanında alan Hadise'nin paylaşımı...
Ünlü şarkıcı Hadise anne hasretine dayanamadı! Hadise ve kardeşlerinin ilişkileri nedeniyle yaşadıkları gerginlikler sonucunda anneleri intihar etmiş ve Hadise'nin hem annesiyle hem de 3 kız kardeşiyle arası açılmıştı. Tüm yaşananlar sonrası annesi geçtiğimiz ay İstanbul'dan Belçika'ya döndü. Anne hasretine daha fazla dayanamayan Hadise soluğu annesi Gülnihal Açıkgöz'ün yanında aldı ve bu güzel haberi takipçileriyle de paylaştı.
25.01.2019 19:28
- Son Güncelleme: 25.01.2019 19:29
Şarkıcı Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz, geçtiğimiz temmuz ayında kızlarına 'Bıktım aranızdaki para kavgalarından, hastayım diyorum benimle ilgilenmiyorsunuz' notu bırakıp intihar etmişti.
Yaşadıkları acı olay sonrası araları iyice açılan Açıkgöz kardeşler birbirlerini mahkemeye verme noktasına kadar gelmişlerdi.
Hadise, kız kardeşleriyle yaşadığı gerginlikler sonrasında annesiyle de arası açılmış ve annesiyle de arası açılmıştı.
Şarkıcı Hadise, geçtiğimiz ay İstanbul'dan Belçika'ya dönen annesi Gülnihal Açıkgöz'ün hasretine dayanamadı.
Hadise, annesini ziyaret edip aradaki buzları eritti. Kardeşi Derya ile kısa süre önce barışan Hadise, ablası Hülya Açıkgöz'le ise hala küs.