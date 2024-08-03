Hadise annesi ve kız kardeşiyle gecelerde! Kardeşini gören şaşıp kaldı: “Hadise sandım” | Lüks aracı dikkat çekti

Hem kariyeri hem özel hayatıyla çok konuşulan ünlü şarkıcı Hadise, bu kez annesi ve kız kardeşiyle gündem oldu. Ünlü şarkıcı, önceki akşam annesi Gülnihal Hanım ve kardeşi Derya Açıkgöz ile Bebek'te doğum günü kutlaması yaptıkları mekandan çıkarken objektiflere takıldı. Hadise ile kız kardeşinin benzerliği çok konuşulurken şarkıcının lüks aracı dikkat çekti. İşte detaylar...
Attığı her adımla gündem olan Hadise, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Ünlü şarkıcı, bu kez annesi ve kız kardeşiyle gündem oldu. Hadise, önceki akşam annesi Gülnihal Hanım ve kardeşi Derya Açıkgöz ile Bebek'te doğum günü kutlaması yaptıkları mekandan çıkarken görüntülendi.
Bebek'te kardeşi Derya Açıkgöz ve annesi Gülnihal Hanım ile objektiflere yansıyan Hadise, "Arkadaşlar kardeşimin doğum günün kutladık. Daha sonra konuşalım" diyerek aracına bindi.