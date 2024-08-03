SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Hadise annesi ve kız kardeşiyle gecelerde! Kardeşini gören şaşıp kaldı: “Hadise sandım” | Lüks aracı dikkat çekti

Hem kariyeri hem özel hayatıyla çok konuşulan ünlü şarkıcı Hadise, bu kez annesi ve kız kardeşiyle gündem oldu. Ünlü şarkıcı, önceki akşam annesi Gülnihal Hanım ve kardeşi Derya Açıkgöz ile Bebek'te doğum günü kutlaması yaptıkları mekandan çıkarken objektiflere takıldı. Hadise ile kız kardeşinin benzerliği çok konuşulurken şarkıcının lüks aracı dikkat çekti. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Ağustos 2024, 15:30 Güncelleme 03 Ağustos 2024, 15:39
Hadise annesi ve kız kardeşiyle gecelerde! Kardeşini gören şaşıp kaldı: Hadise sandım | Lüks aracı dikkat çekti 1

Attığı her adımla gündem olan Hadise, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

Hadise annesi ve kız kardeşiyle gecelerde! Kardeşini gören şaşıp kaldı: Hadise sandım | Lüks aracı dikkat çekti 2

Ünlü şarkıcı, bu kez annesi ve kız kardeşiyle gündem oldu. Hadise, önceki akşam annesi Gülnihal Hanım ve kardeşi Derya Açıkgöz ile Bebek'te doğum günü kutlaması yaptıkları mekandan çıkarken görüntülendi.

Hadise annesi ve kız kardeşiyle gecelerde! Kardeşini gören şaşıp kaldı: Hadise sandım | Lüks aracı dikkat çekti 3

Bebek'te kardeşi Derya Açıkgöz ve annesi Gülnihal Hanım ile objektiflere yansıyan Hadise, "Arkadaşlar kardeşimin doğum günün kutladık. Daha sonra konuşalım" diyerek aracına bindi.

SON DAKİKA