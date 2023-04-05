Hadise alyansını taktı sosyal medya ikiye bölündü! Mehmet Dinçerler ile 5 ay evli kalmıştı o yüzük ortalığı karıştırdı: "Alyans mı dilek yüzüğü mü?"
Hadise alyansını taktı sosyal medya ikiye bölündü! Mehmet Dinçerler ile 5 ay evli kalmıştı o yüzük ortalığı karıştırdı. Mehmet Dinçerler ile jet hızıyla evlenen ve aynı hızla boşanan Hadise Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Son olarak araç içinden paylaşım yapan Hadise'nin parmağındaki yüzük gündeme bomba gibi düştü. Hadise'nin yüzüğüne kimileri 'alyans' derken kimileri ise 'dilek yüzüğü' yorumu yaptı.
05.04.2023 10:31 - Son Güncelleme: 05.04.2023 10:38
"ALYANS MI DİLEK YÜZÜĞÜ MÜ?"
Hadise alyansını taktı sosyal medya ikiye bölündü! Mehmet Dinçerler ile 5 ay evli kalmıştı o yüzük ortalığı karıştırdı.
Sosyal medya paylaşımlarına hız veren Hadise'nin araç içinden paylaştığı fotoğraf karesi gündeme bomba gibi düştü.
Hadise'nin alyansa benzeyen yüzüğü "Alyans mı dilek yüzüğü mü?" ikilemi yaratırken, ünlü şarkıcının bu fotoğrafı paylaşırken birine mesaj verip vermek istemediği merak konusu olddu.
Son dönemde aşk hayatıyla gündeme gelen Hadise yeni single müjdesi ve paylaştığı fotoğrafla gündeme gelmişti.