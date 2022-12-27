Hadise 2022'ye veda etmelere doyamadı! Paylaşamadığı ne kadar fotoğraf varsa hepsini de araya sıkıştırdı Murda paylaşımı ise...
30 Nisan'da evlendiği Mehmet Dinçerler ile 30 Eylül'de boşanan şarkıcı Hadise son dönemde magazin gündeminden düşmüyor. Attığı her adımla olay yaratan Hadise, şu sıralar Instagram hesabından 2022'ye veda paylaşımları yapıyor bolca. Onlara yenilerini ekleyen Hadise sonuna bir de şarkı söylediği anları ekledi. İşte Hadise'nin olay yaratan paylaşımları.
27.12.2022 12:10 - Son Güncelleme: 27.12.2022 12:30
2022'de çekilen karelerini bir araya getirip takipçilerinin beğenisine sunan Hadise, konser görüntüleriyle başlayan videonun sonuna birçok fotoğraf ekledi.
Mehmet Dinçerler ile evliliği döneminde samimi halleriyle dikkat çektiği Murda ile pozlarını paylaştı.
Bununla yetinmeyen Hadise Tülin Şahin'den Seda Bakan'a kadar pek çok ünlü isimle de olan pozlarını paylaştı bu seride.