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Hababam Sınıfı'yla ilgili gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Şener Şen'in canlandırdığı Badi Ekrem aslında...

Yeşilçam filmleri denince akla Kemal Sunal, Şener Şen, Zeki Alasya gibi birçok ünlü isim geliyor. Unutulmaz Türk filmlerinin yapımcı ve yönetmeni Ertem Eğilmez'in oğlu Ferdi Eğilmez, 'Hababam Sınıfı'yla ilgili bir gerçeği gün yüzüne çıkardı. Eğilmez, filmde Şener Şen'in oynadığı Badi Ekrem rolüyle ilgili itirafıyla dikkat çekti.

31.07.2020 13:49 - Son Güncelleme: 31.07.2020 14:01
Hababam Sınıfı'yla ilgili gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Şener Şen'in canlandırdığı Badi Ekrem aslında...

Yeşilçam'ın efsane ismi Kemal Sunal'ın da rol aldığı Hababam Sınıfı ile ilgili gerçek, yıllar sonra ortaya çıktı. Ferdi Eğilmez'den gelen Hababam Sınıfı itirafı magazin gündeminde yerini aldı. Şener Şen'in canlandırdığı Badi Ekrem'i kim oynayacaktı?

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Hababam Sınıfı'yla ilgili gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Şener Şen'in canlandırdığı Badi Ekrem aslında...

Unutulmaz Türk filmlerinin yapımcı ve yönetmeni Ertem Eğilmez'in oğlu Ferdi Eğilmez, 'Hababam Sınıfı'yla ilgili bir gerçeği, gün yüzüne çıkardı. Eğilmez, filmde Şener Şen'in oynadığı Badi Ekrem rolünü aslında Zeki Alasya'nın oynayacağını açıkladı.

Hababam Sınıfı'yla ilgili gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Şener Şen'in canlandırdığı Badi Ekrem aslında...

O dönem Zeki Alasya'nın yapım şirketiyle yollarının ayrılmasıyla filmde yer alamadığını söyleyen Eğilmez, "Tatlı Dillim filminde başarıyla canlandırdığı antrenör rolünden sonra Zeki Alasya abiyi Badi Ekrem, Metin Akpınar'ı ise Külyutmaz Hoca rollerinde izleyecektik belki. Ama işte ayrılık bu imkanı elden alıyor çok daha başka bir şekle sürüklüyordu elbette" dedi.

Hababam Sınıfı'yla ilgili gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Şener Şen'in canlandırdığı Badi Ekrem aslında...

YERLİ FERNANDEL!

Eğilmez, babası Ertem Eğilmez'in keşfettiği Kemal Sunal ile ilgili olarak da "Ertem Eğilmez'in Kemal Sunal'ı gördüğü ilk anda benzettiği ve "Aaa! Fernandel geliyor" dediği Fransız oyuncu Fernandel bu arkadaşlar" dedi.

Zeki Alasya, 'Hababam Sınıfı' filminden önce 'Tatlı Dillim'de antrenör olmuştu.

Hababam Sınıfı'yla ilgili gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Şener Şen'in canlandırdığı Badi Ekrem aslında...

YEŞİLÇAM OYUNCULARININ SON HALLERİ

Onlar filmleriyle Türk sinemasına damga vuran bir zamanların en meşhur sanatçılarıydı. Yeşilçam'ın en güzel isimleri Gülşen Bubikoğlu'ndan Itır Esen'e, Tarık Akan'dan Orhan Gencebay'a... İşte 40 yıl önce ve sonraki halleriyle Yeşilçam ünlüleri...

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