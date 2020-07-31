Hababam Sınıfı'yla ilgili gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Şener Şen'in canlandırdığı Badi Ekrem aslında...
Yeşilçam filmleri denince akla Kemal Sunal, Şener Şen, Zeki Alasya gibi birçok ünlü isim geliyor. Unutulmaz Türk filmlerinin yapımcı ve yönetmeni Ertem Eğilmez'in oğlu Ferdi Eğilmez, 'Hababam Sınıfı'yla ilgili bir gerçeği gün yüzüne çıkardı. Eğilmez, filmde Şener Şen'in oynadığı Badi Ekrem rolüyle ilgili itirafıyla dikkat çekti.
O dönem Zeki Alasya'nın yapım şirketiyle yollarının ayrılmasıyla filmde yer alamadığını söyleyen Eğilmez, "Tatlı Dillim filminde başarıyla canlandırdığı antrenör rolünden sonra Zeki Alasya abiyi Badi Ekrem, Metin Akpınar'ı ise Külyutmaz Hoca rollerinde izleyecektik belki. Ama işte ayrılık bu imkanı elden alıyor çok daha başka bir şekle sürüklüyordu elbette" dedi.
YERLİ FERNANDEL!
Eğilmez, babası Ertem Eğilmez'in keşfettiği Kemal Sunal ile ilgili olarak da "Ertem Eğilmez'in Kemal Sunal'ı gördüğü ilk anda benzettiği ve "Aaa! Fernandel geliyor" dediği Fransız oyuncu Fernandel bu arkadaşlar" dedi.
Zeki Alasya, 'Hababam Sınıfı' filminden önce 'Tatlı Dillim'de antrenör olmuştu.