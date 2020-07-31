Hababam Sınıfı'yla ilgili gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Şener Şen'in canlandırdığı Badi Ekrem aslında...

O dönem Zeki Alasya'nın yapım şirketiyle yollarının ayrılmasıyla filmde yer alamadığını söyleyen Eğilmez, "Tatlı Dillim filminde başarıyla canlandırdığı antrenör rolünden sonra Zeki Alasya abiyi Badi Ekrem, Metin Akpınar'ı ise Külyutmaz Hoca rollerinde izleyecektik belki. Ama işte ayrılık bu imkanı elden alıyor çok daha başka bir şekle sürüklüyordu elbette" dedi.