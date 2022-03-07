Hababam Sınıfı'nın tek mezunu Çalışkan Ahmet'in son hali! Yeşilçam yıldızı yakışıklılığından hiçbir şey kaybetmemiş
Yeşilçam'ın efsane yapımlarından biri olan Hababam Sınıfı serisinin 3.filmi Hababam Sınıfı Uyanıyor'da 'Çalışkan Ahmet' rolüyle hafızalara kazınan Ahmet Sezerel'in yıllar içindeki değişimi görenleri şaşıtıyor. Birkaç yıl önce kendisine bir Instagram hesabı açan ve anılarını orada paylaşan Ahmet Sezerel'in eşi de kendisi gibi ünlü bir oyuncu. İşte 7'den 70'e hala herkesin ilgiyle izlediği Hababam Sınıfı serisinde 'Çalışkan Ahmet rolünü canlandıran Ahmet Sezerel ve diğer Yeşilçam oyuncularının yıllar içindeki değişimleri...
Yakışıklı ve efendiliğiyle gönüllerde taht kuran Hababam Sınıfı'nın tek mezunu Ahmet Sezerel'in yıllar sonraki hali sevenleri tarafından merak ediliyor.
Hababam Sınıfı serisinin üçüncü filmi olarak 1976'da çekilen Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi, şüphesiz serinin en iyi filmlerinden birisi. Türk sinema sektörünün mihenk taşı olan Hababam Sınıfı serisi, pek çok usta oyuncunun hayatımıza girmesine de vesile oldu.
Mahmut Hoca'nın akrabası Ahmet, kendisini Hababam Sınıfı'na kabul ettirmek isterken yaşadıkları macerayı konu alan filmde sınıf Ahmet'e türlü oyunlar yapar. Asla pes etmeyen Ahmet, yaşadıklarına rağmen pes etmez.
Münir Özkul, Kemal Sunal, Şener Şen, Tarık Akan, Halit Akçatepe, Adile Naşit ve birçok usta oyuncunun yer aldığı film serisinin en sevilenlerinden Hababam Sınıfı Uyanıyor'un Çalışkan Ahmet'inin nerede ne yaptığı merak konusu oldu.