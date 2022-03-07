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Hababam Sınıfı'nın tek mezunu Çalışkan Ahmet'in son hali! Yeşilçam yıldızı yakışıklılığından hiçbir şey kaybetmemiş

Yeşilçam'ın efsane yapımlarından biri olan Hababam Sınıfı serisinin 3.filmi Hababam Sınıfı Uyanıyor'da 'Çalışkan Ahmet' rolüyle hafızalara kazınan Ahmet Sezerel'in yıllar içindeki değişimi görenleri şaşıtıyor. Birkaç yıl önce kendisine bir Instagram hesabı açan ve anılarını orada paylaşan Ahmet Sezerel'in eşi de kendisi gibi ünlü bir oyuncu. İşte 7'den 70'e hala herkesin ilgiyle izlediği Hababam Sınıfı serisinde 'Çalışkan Ahmet rolünü canlandıran Ahmet Sezerel ve diğer Yeşilçam oyuncularının yıllar içindeki değişimleri...

07.03.2022 10:05 - Son Güncelleme: 07.03.2022 10:05
Hababam Sınıfı’nın tek mezunu Çalışkan Ahmet’in son hali! Yeşilçam yıldızı yakışıklılığından hiçbir şey kaybetmemiş

Yakışıklı ve efendiliğiyle gönüllerde taht kuran Hababam Sınıfı'nın tek mezunu Ahmet Sezerel'in yıllar sonraki hali sevenleri tarafından merak ediliyor.

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Hababam Sınıfı’nın tek mezunu Çalışkan Ahmet’in son hali! Yeşilçam yıldızı yakışıklılığından hiçbir şey kaybetmemiş

Hababam Sınıfı serisinin üçüncü filmi olarak 1976'da çekilen Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi, şüphesiz serinin en iyi filmlerinden birisi. Türk sinema sektörünün mihenk taşı olan Hababam Sınıfı serisi, pek çok usta oyuncunun hayatımıza girmesine de vesile oldu.

Hababam Sınıfı’nın tek mezunu Çalışkan Ahmet’in son hali! Yeşilçam yıldızı yakışıklılığından hiçbir şey kaybetmemiş

Mahmut Hoca'nın akrabası Ahmet, kendisini Hababam Sınıfı'na kabul ettirmek isterken yaşadıkları macerayı konu alan filmde sınıf Ahmet'e türlü oyunlar yapar. Asla pes etmeyen Ahmet, yaşadıklarına rağmen pes etmez.

Hababam Sınıfı’nın tek mezunu Çalışkan Ahmet’in son hali! Yeşilçam yıldızı yakışıklılığından hiçbir şey kaybetmemiş

Hatta çok çalışarak mezun olur ve bulundukları köye öğretmen olarak atanır. Arkadaşları hem hayatlarının dersini alır hem de Ahmet ile gururlanır.

Hababam Sınıfı’nın tek mezunu Çalışkan Ahmet’in son hali! Yeşilçam yıldızı yakışıklılığından hiçbir şey kaybetmemiş

Münir Özkul, Kemal Sunal, Şener Şen, Tarık Akan, Halit Akçatepe, Adile Naşit ve birçok usta oyuncunun yer aldığı film serisinin en sevilenlerinden Hababam Sınıfı Uyanıyor'un Çalışkan Ahmet'inin nerede ne yaptığı merak konusu oldu.

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