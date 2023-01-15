Hababam Sınıfı’nın Sevda’sıydı! 65'lik Sevda Aktolga yıllar sonra ortaya çıktı! Kemal Sunal itirafı dikkat çekti: “Beynim döndü...”
"Hababam Sınıfı Tatilde", "Gülen Gözler", "Şaban Oğlu Şaban", "Erkek Güzeli Sefil Bilo", "Üvey Baba", "Binbir Gece" başta olmak birçok Yeşilçam filminde rol alan Sevda Aktolga, hem performansı hem de güzelliğiyle yıllarca adından söz ettirdi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaklaşık 15 yıldır evcil hayvanlarıyla mütevazı bir yaşam sürdüren oyuncu, uzun bir sürenin ardından ortaya çıktı ve hem son hali hem de açıklamalarıyla çok konuşuldu. Usta oyuncunun özellikle Kemal Sunal dikkat çekti. İşte Hababam Sınıfı'nın Sevda'sı Sevda Aktolga'nın açıklamaları ve son hali...
"Hababam Sınıfı Tatilde", "Gülen Gözler", "Şaban Oğlu Şaban", "Erkek Güzeli Sefil Bilo", "Üvey Baba", "Binbir Gece" başta olmak üzere onlarca projede rol alan 65 yaşındaki Sevda Aktolga, yıllar sonra ortaya çıktı.
Rol aldığı son film "Sevda Mecburi İstikamet" hakkında konuşan Aktolga, senaryoyu ilk okuduğunda çok heyecanlandığını ve adeta kendisini bulduğunu söyledi. Projeden çok etkilediğini ifade eden oyuncu, "Çok heyecanlandım ve 'İnşallah bu projede olurum.' diye hep dua ettim. Gerçekten benim için de çok uzun bir ara olmuştu. Projede olunca da çok sevindim." dedi.
Elif Ceren Balıkçı'nın "Sevda Başaran"ın gençliğini, kendisinin ise yaşlılığını canlandırdığını anlatan Aktolga, hayatında en mutlu olduğu film setini yaşadığını dile getirdi. Aktolga, "Hem çok eğlendim hem de çok mutlu oldum. Bu kadar mutlu olduğum bir seti hatırlamıyorum. İnsanların güzelliği ve davranışları bütün set olarak beni çok etkiledi. Yönetmenimiz, yapımcımız ve oyuncu arkadaşlarımız çok iyiydi. Kendimi başka bir boyutta hissettim. Biri prova olmak üzere üç kez sete gittim. Sete adeta sevgi yağmıştı. Sadece iki sahnede görünüyorum ama kendimi Hollywood'da gibi hissettim. Oyuncu Selçuk Yöntem başta olmak üzere yönetmen ve yapımcımız olağanüstü insanlar." diye konuştu.
FATMA GİRİK VE TÜRKAN ŞORAY ÖRNEĞİ!
"Hababam Sınıfı Tatilde" filminde "Sevda", "Gülen Gözler" filminde ise "Hikmet" rolüyle sinemaseverlerin hafızasında yer edinen Sevda Aktolga, Yeşilçam'da var olmanın farklı bir duygu olduğunu dile getirerek, şunları söyledi: "Günümüzde çok fazla oyuncu var. Mesela bu sektörde bir Fatma Girik ya da Türkan Şoray çıkar mı, bilemiyorum çünkü çok farklı bir sürü oyuncu, çok farklı rollerde 'star' pozisyonuna geliyor ama aynı hızda kaybolup gidiyorlar. Bu galiba sektördeki hızdan kaynaklanıyor. Arkadan iyi eğitimli genç oyuncular geliyor. Onun için şimdi daha zor."