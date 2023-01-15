Hababam Sınıfı’nın Sevda’sıydı! 65’lik Sevda Aktolga yıllar sonra ortaya çıktı! Kemal Sunal itirafı dikkat çekti: “Beynim döndü...”

Elif Ceren Balıkçı'nın "Sevda Başaran"ın gençliğini, kendisinin ise yaşlılığını canlandırdığını anlatan Aktolga, hayatında en mutlu olduğu film setini yaşadığını dile getirdi. Aktolga, "Hem çok eğlendim hem de çok mutlu oldum. Bu kadar mutlu olduğum bir seti hatırlamıyorum. İnsanların güzelliği ve davranışları bütün set olarak beni çok etkiledi. Yönetmenimiz, yapımcımız ve oyuncu arkadaşlarımız çok iyiydi. Kendimi başka bir boyutta hissettim. Biri prova olmak üzere üç kez sete gittim. Sete adeta sevgi yağmıştı. Sadece iki sahnede görünüyorum ama kendimi Hollywood'da gibi hissettim. Oyuncu Selçuk Yöntem başta olmak üzere yönetmen ve yapımcımız olağanüstü insanlar." diye konuştu.