SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Hababam Sınıfı’nın Sevda’sı Sevda Aktolga'nın son hali ortaya çıktı! 66 yaşındaki Yeşilçam yıldızına bakın! “Yıllar ona da acımamış”

Rıfat Ilgaz'ın kaleminden çıkan, Ertem Eğilmez'in yönettiği Hababam Sınıfı Tatilde filminde Sevda karakterini canlandıran Sevda Aktolga yıllar sonra gündem oldu. Kemal Sunal, Münir Özkul, Ayşen Gruda, Halit Akçatepe ve Adile Naşit gibi isimlerle kamera karşısına geçen Yeşilçam yıldızının son halini görenler "Yıllar ona da acımamış" yorumunda bulundu. İşte 66 yaşındaki Sevda Aktolga'nın son hali...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 14:59 Güncelleme 12 Şubat 2024, 15:05
Hababam Sınıfı’nın Sevda’sı Sevda Aktolga’nın son hali ortaya çıktı! 66 yaşındaki Yeşilçam yıldızına bakın! “Yıllar ona da acımamış” 1

Kemal Sunal, Münir Özkul, Ayşen Gruda, Halit Akçatepe ve Adile Naşit gibi usta isimleri bir araya getiren Hababam Sınıfı filminde Sevda karakterini canlandıran Sevda Aktolga, duru güzelliği ve cilveli halleriyle hafızalara kazındı.

Hababam Sınıfı’nın Sevda’sı Sevda Aktolga’nın son hali ortaya çıktı! 66 yaşındaki Yeşilçam yıldızına bakın! “Yıllar ona da acımamış” 2

Yıllar sonra gündem olan Yeşilçam yıldızının son hali merak edilip araştırılmaya başlandı.

Hababam Sınıfı’nın Sevda’sı Sevda Aktolga’nın son hali ortaya çıktı! 66 yaşındaki Yeşilçam yıldızına bakın! “Yıllar ona da acımamış” 3

Ünlü oyuncunun son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemeyerek "Yıllar ona da acımamış" yorumunda bulundu.

SON DAKİKA