Hababam Sınıfı’nın Sevda’sı Sevda Aktolga'nın son hali ortaya çıktı! 66 yaşındaki Yeşilçam yıldızına bakın! “Yıllar ona da acımamış”

Rıfat Ilgaz'ın kaleminden çıkan, Ertem Eğilmez'in yönettiği Hababam Sınıfı Tatilde filminde Sevda karakterini canlandıran Sevda Aktolga yıllar sonra gündem oldu. Kemal Sunal, Münir Özkul, Ayşen Gruda, Halit Akçatepe ve Adile Naşit gibi isimlerle kamera karşısına geçen Yeşilçam yıldızının son halini görenler "Yıllar ona da acımamış" yorumunda bulundu. İşte 66 yaşındaki Sevda Aktolga'nın son hali...