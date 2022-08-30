Hababam Sınıfı'nın Sevda'sı Şaban Oğlu Şaban'ın Selma'sı... Yeşilçam'ın muzip güzeli Sevda Aktolga'yı görenler tanıyamadı: "Yıllar acımamış"
Hababam Sınıfı'nın Sevda'sı Şaban Oğlu Şaban'ın Selma'sı... Yeşilçam'ın muzip güzeli Sevda Aktolga'yı görenler tanıyamadı, "Yıllar acımamış" yorumları yaptı. Sevda Aktolga, son haliyle gündemde. Eylül 1957 İstanbul doğumlu Türk oyuncu, Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü'nde okudu. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra oyunculuk dersleri aldı ve devlet tiyatrolarında yer aldı. Hababam Sınıfında yer aldığında henüz 20'li yaşlarındaydı. Şimdilerde 64 yaşında olan Aktolga, Şaban Oğlu Şaban'da Kemal Sunal'ın büyük aşkı Selma karakteriyle adından bahsettirmişti.
"YILLAR ACIMAMIŞ"
Hababam Sınıfı'nın Sevda'sı Şaban Oğlu Şaban'ın Selma'sı... Yeşilçam'ın muzip güzeli Sevda Aktolga'yı görenler tanıyamadı.
Sevda Aktolga, Kemal Sunal, Halit Akçatepe ve Şener Şen'in de kadrosunda yer aldığı Şaban Oğlu Şaban filminde de Selma rolüyle de hafızalara kazınmıştı. Sevda Aktolga'nın son hali sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.
Kariyerine 1975 yılında yer aldığı İnsan Avcısı filmiyle başlayan Aktolga; Hababam Sınıfı Tatilde, Gülen Gözler, Mavi Mavi, Katma Değer Şaban ve Üvey Baba gibi efsane yapımlarda rol aldı.
Şimdilerde 64 yaşında olan ve yer aldığı Yeşilçam filmlerinde duru güzelliğiyle beğeni toplayan Sevda Aktolga'nın son halini görenler tanımakta zorlandı. İşte başta Sevda Aktolga olmak üzere Yeşilçam oyuncularının yıllar içindeki değişimleri...