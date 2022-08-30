Vav TV İzle
Haberler Magazin Hababam Sınıfı'nın Sevda'sı Şaban Oğlu Şaban'ın Selma'sı... Yeşilçam'ın muzip güzeli Sevda Aktolga'yı görenler tanıyamadı: "Yıllar acımamış"

Hababam Sınıfı'nın Sevda'sı Şaban Oğlu Şaban'ın Selma'sı... Yeşilçam'ın muzip güzeli Sevda Aktolga'yı görenler tanıyamadı: "Yıllar acımamış"

Hababam Sınıfı'nın Sevda'sı Şaban Oğlu Şaban'ın Selma'sı... Yeşilçam'ın muzip güzeli Sevda Aktolga'yı görenler tanıyamadı, "Yıllar acımamış" yorumları yaptı. Sevda Aktolga, son haliyle gündemde. Eylül 1957 İstanbul doğumlu Türk oyuncu, Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü'nde okudu. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra oyunculuk dersleri aldı ve devlet tiyatrolarında yer aldı. Hababam Sınıfında yer aldığında henüz 20'li yaşlarındaydı. Şimdilerde 64 yaşında olan Aktolga, Şaban Oğlu Şaban'da Kemal Sunal'ın büyük aşkı Selma karakteriyle adından bahsettirmişti.

30.08.2022 09:13 - Son Güncelleme: 30.08.2022 09:21
Hababam Sınıfı’nın Sevda’sı Şaban Oğlu Şaban’ın Selma’sı... Yeşilçam’ın muzip güzeli Sevda Aktolga’yı görenler tanıyamadı: Yıllar acımamış

"YILLAR ACIMAMIŞ"

Hababam Sınıfı'nın Sevda'sı Şaban Oğlu Şaban'ın Selma'sı... Yeşilçam'ın muzip güzeli Sevda Aktolga'yı görenler tanıyamadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hababam Sınıfı’nın Sevda’sı Şaban Oğlu Şaban’ın Selma’sı... Yeşilçam’ın muzip güzeli Sevda Aktolga’yı görenler tanıyamadı: Yıllar acımamış

Sevda Aktolga, Kemal Sunal, Halit Akçatepe ve Şener Şen'in de kadrosunda yer aldığı Şaban Oğlu Şaban filminde de Selma rolüyle de hafızalara kazınmıştı. Sevda Aktolga'nın son hali sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

Hababam Sınıfı’nın Sevda’sı Şaban Oğlu Şaban’ın Selma’sı... Yeşilçam’ın muzip güzeli Sevda Aktolga’yı görenler tanıyamadı: Yıllar acımamış

Kariyerine 1975 yılında yer aldığı İnsan Avcısı filmiyle başlayan Aktolga; Hababam Sınıfı Tatilde, Gülen Gözler, Mavi Mavi, Katma Değer Şaban ve Üvey Baba gibi efsane yapımlarda rol aldı.

Hababam Sınıfı’nın Sevda’sı Şaban Oğlu Şaban’ın Selma’sı... Yeşilçam’ın muzip güzeli Sevda Aktolga’yı görenler tanıyamadı: Yıllar acımamış

Şimdilerde 64 yaşında olan ve yer aldığı Yeşilçam filmlerinde duru güzelliğiyle beğeni toplayan Sevda Aktolga'nın son halini görenler tanımakta zorlandı. İşte başta Sevda Aktolga olmak üzere Yeşilçam oyuncularının yıllar içindeki değişimleri...

Hababam Sınıfı’nın Sevda’sı Şaban Oğlu Şaban’ın Selma’sı... Yeşilçam’ın muzip güzeli Sevda Aktolga’yı görenler tanıyamadı: Yıllar acımamış

YEŞİLÇAM OYUNCULARININ SON HALLERİ

Onlar filmleriyle Türk sinemasına damga vuran bir zamanların en meşhur sanatçılarıydı.

SON DAKİKA