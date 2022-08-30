Hababam Sınıfı'nın Sevda'sı Şaban Oğlu Şaban'ın Selma'sı... Yeşilçam'ın muzip güzeli Sevda Aktolga'yı görenler tanıyamadı: "Yıllar acımamış"

Sevda Aktolga, Kemal Sunal, Halit Akçatepe ve Şener Şen'in de kadrosunda yer aldığı Şaban Oğlu Şaban filminde de Selma rolüyle de hafızalara kazınmıştı. Sevda Aktolga'nın son hali sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.