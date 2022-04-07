RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Magazin Hababam Sınıfı'nın romantik kıvırcığı Ömer'in son halini gören tanıyamıyor! Talip Güran şimdilerde bakın hangi işi yapıyor

Hababam Sınıfı'nın romantik kıvırcığı Ömer'in son halini gören tanıyamıyor! Talip Güran şimdilerde bakın hangi işi yapıyor

Hababam Sınıfı'nın romantik kıvırcığı Ömer'in son halini gören tanıyamıyor! Sinemaya 1972 yılında "Tatlı dillim" filmiyle giren, 1978 yılında rol aldığı "Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor" filmindeki "Kıvırcık Ömer" rolüyle üne kavuşan Talip Güran şimdilerde Bodrum'da yaşıyor. İşte Talip Güranîn son hali ve yeni mesleği...

07.04.2022 10:56 - Son Güncelleme: 07.04.2022 10:56
Hababam Sınıfı’nın romantik kıvırcığı Ömer’in son halini gören tanıyamıyor! Talip Güran şimdilerde bakın ne yapıyor

Hababam Sınıfı'nın romantik kıvırcığı Ömer'in son halini gören tanıyamıyor! Talip Güran şimdilerde bakın ne yapıyor...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hababam Sınıfı’nın romantik kıvırcığı Ömer’in son halini gören tanıyamıyor! Talip Güran şimdilerde bakın ne yapıyor

Sinemaya 1972 yılında "Tatlı dillim" filmiyle giren, 1978 yılında rol aldığı "Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor" filmindeki "Kıvırcık Ömer" rolüyle üne kavuşan Talip Güran'ın son hali ortaya çıktı.

Hababam Sınıfı’nın romantik kıvırcığı Ömer’in son halini gören tanıyamıyor! Talip Güran şimdilerde bakın hangi işi yapıyor

O ARTIK MARANGOZ

Bodrum'da yaşayan Güran, 1978 yılında rol aldığı Hababam Sınıfı filminin ardından oyunculuğu bıraktı. Bodrum'da kendisine ait olan marangozluk atölyesinde birbirinden renkli sandalyeler imal eden Güran, aynı zamanda restoran işletmeciliği de yapıyor.

Hababam Sınıfı’nın romantik kıvırcığı Ömer’in son halini gören tanıyamıyor! Talip Güran şimdilerde bakın hangi işi yapıyor

Bodrum'a 1982 yılında taşındığını belirten Güran, "O günden beri Bodrum'da yaşıyorum. 2013 yılında Bodrum'da tahta sandalye imalatına başladım" diyerek geldiği süreci anlattı. İşletmeciliğini yaptığı mekanda ara sıra Hababam Sınıfı filmlerinin müziklerini de çaldıklarını belirten Güran, "Ara sıra Hababam sınıfının müziklerini de çalıyorum restoran da çok güzel oluyor. Nostalji yaşıyoruz buraya gelen insanlarla beraber" diyor.

Hababam Sınıfı’nın romantik kıvırcığı Ömer’in son halini gören tanıyamıyor! Talip Güran şimdilerde bakın ne yapıyor

YEŞİLÇAM OYUNCULARININ SON HALLERİ

Onlar filmleriyle Türk sinemasına damga vuran bir zamanların en meşhur sanatçılarıydı.

SON DAKİKA