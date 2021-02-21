Hababam Sınıfı'nın Paşa Nuri'si hakkında şaşırtan gerçek! Kemal Sunal'ın en yakın arkadaşı meğer oğluymuş...

Kemal Sunal'dan Tarık Akan'a, Halit Akçatepe'den Şener Şen'e 7'den 70'e herkesin bildiği ve hala sıkılmadan izlediği Hababam Sınıfı'nda Kurtuluş Savaşı gazisi bir fizik öğretmenini canlandıran Sıtkı Akçatepe gerçekten bir İstiklal Gazisi... Üstelik filmde gerçek oğlu tarafından "Babam istiklal gazisi!" diye uyutulmaya çalışılıyor. O isim filmde Kemal Sunal'ın da en yakın arkadaşı... İşte Hababam Sınıfı'nın Paşa Nuri'si Sıtkı Akçatepe'nin oğlu ve sizler için derlediğimiz ünlülerin aileleri...

21.02.2021 11:20 - Son Güncelleme: 21.02.2021 11:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





