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Hababam Sınıfı’nın kıvırcık Ömer'i Talip Güran’ın son hali ortaya çıktı! “Yıllar çok acımasız davranmış” Bakın şimdi ne yapıyor...

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminde canlandırdığı Ömer karakteriyle hafızalara kazınan Talip Güran, yıllar sonra gündem oldu. Yeşilçam'ın romantik kıvırcığı Talip Güran'ın son hali ve yeni mesleği herkesi şaşırttı. Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'ini görenler tanımakta zorlandı. İşte Hababam Sınıfı'nın kıvırcık Ömer'i Talip Güran'ın son hali ve mesleği...

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2024, 16:08 Güncelleme 10 Ağustos 2024, 16:19
Hababam Sınıfı’nın kıvırcık Ömer’i Talip Güran’ın son hali ortaya çıktı! Yıllar çok acımasız davranmış Bakın şimdi ne yapıyor... 1

Talip Güran; Şener Şen, Adile Naşit, Şevket Altuğ, Münir Özkul gibi Yeşilçam'ın usta isimlerini bir araya getiren Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor'un romantik kıvırcığı olarak hafızalara kazındı.

Hababam Sınıfı’nın kıvırcık Ömer’i Talip Güran’ın son hali ortaya çıktı! Yıllar çok acımasız davranmış Bakın şimdi ne yapıyor... 2

Filmde Ömer karakterini canlandıran ünlü oyuncu, yıllar sonra son haliyle gündem oldu.

Hababam Sınıfı’nın kıvırcık Ömer’i Talip Güran’ın son hali ortaya çıktı! Yıllar çok acımasız davranmış Bakın şimdi ne yapıyor... 3

Oyunculuğu bırakarak sektör değiştiren Güran'ın hem son hali hem de yeni mesleği şaşırttı.

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