Hababam Sınıfı’nın kıvırcık Ömer'i Talip Güran’ın son hali ortaya çıktı! “Yıllar çok acımasız davranmış” Bakın şimdi ne yapıyor...

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminde canlandırdığı Ömer karakteriyle hafızalara kazınan Talip Güran, yıllar sonra gündem oldu. Yeşilçam'ın romantik kıvırcığı Talip Güran'ın son hali ve yeni mesleği herkesi şaşırttı. Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'ini görenler tanımakta zorlandı. İşte Hababam Sınıfı'nın kıvırcık Ömer'i Talip Güran'ın son hali ve mesleği...