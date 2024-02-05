Hababam Sınıfı'nın Kalem Şakir'i Bülent İğdiroğlu’nun son hali ortaya çıktı! Saçı sakalı beyazladı gören tanıyamadı: Gerçekten sen misin?

Kemal Sunal, Şener Şen, Münir Özkul, Adile Naşit gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Hababam Sınıfı'nda Kalem Şakir karakterini canlandıran Bülent İğdiroğlu'nun son hali sosyal medya paylaşımlarında ortaya çıktı. Şimdilerde 71 yaşında olan ünlü oyuncuyu görenler tanımakta zorlandı. Saçı sakalı beyazlayan İğdiroğlu için "Gerçekten sen misin?", "Tanıyamadım" yorumları yapıldı. İşte Hababam Sınıfı'nın Kalem Şakir'i Bülent İğdiroğlu'nun son hali...