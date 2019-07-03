Hababam Sınıfı'nın Gamze'si Yaprak Özdemiroğlu kimdir, son haliyle herkesi şaşırttı
Unutulmayan efsaneleşmiş Hababam sınıfı filmleri günümüzde hala sevenleri tarafından ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Yıllar önce çekilen Hababam sınıfı filmlerinin üzerinden seneler geçti. Hababam sınıfı izleyenleri aradan seneler geçmesinin arkasından oyuncularının şimdi hallerini merak ediyor. Hababam sınıfı oyuncularının çoğu aramızdan ayrılırken hayatta olanlar ise seneler sonra filmlerden hatırlamış olduğumuz hallerinden çok farklı. Hababam sınıfı'nda Gamze karakteriyle hafızalarımızda yer tutan Yaprak Özdemiroğlu son haliyle herkesi şaşkına çevirdi. Yaprak Özdemiroğlu, yer aldığı yapımlarla Türk sinemasının önemli isimleri içinde yer alıyor. Tiyatro ile başladığı profesyonel oyunculuk yaşamını Yeşilçam kariyeriyle sürdürdü.
Yaprak Özdemiroğlu, yer aldığı yapımlarla Türk sinemasının önemli isimleri arasında yer alıyor. Tiyatro ile başladığı profesyonel oyunculuk hayatını Yeşilçam kariyeriyle sürdürdü. Film müziklerinin babası Attila Özdemiroğlu'nun da kızı olan Yaprak Özdemiroğlu, birçok projeye dahil olmuştur. İşte, Yaprak Özdemiroğlu kimdir sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler
Yaprak Özdemiroğlu, 14 Ağustos 1963 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü mezunu olan Özdemiroğlu, profesyonelliğe tiyatro ile başladı. 1981 yılında Yeşilçam'a geçerek sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Sanatçı, Attila Özdemiroğlu'nun kızıdır.
Unutulmayan efsane Hababam Sınıfı filmleri günümüzde hala sevenleri tarafından ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Yıllar önce çekilen Hababam Sınıfı filmlerinin üzerinden yıllar geçti. Hababam Sınıfı izleyenleri aradan yıllar geçmesinin ardından oyuncularının şimdi hallerini merak ediyor. Hababam Sınıfı oyuncularının çoğu aramızdan ayrılırken hayatta olanlar ise yıllar sonra filmlerden hatırladığımız hallerinden çok farklı. Hababam Sınıfı'nda Gamze karakteriyle hafızalarımızda yer tutan Yaprak Özdemiroğlu son haliyle herkesi şaşkına çevirdi. İşte yeşilçam ünlülerinin gördüğünüzde çok şaşıracağınız inanılmaz değişimleri...