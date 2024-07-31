Hababam Sınıfı'nın Damat Ferit'i Tarık Akan'ın meğer gerçek ismi bambaşkaymış! İlk defa duyanlar kulaklarına inanamadı

Tarık Akan, hiç kuşkusuz Yeşilçam'ın unutulmaz eseri Hababam Sınıfı'nda Damat Ferit olarak gönüllerde yer etti. 16 Eyl 2016 yılında aramızdan ayrılan Türk Sineması'nın sevilen yüzü Tarık Akan hakkında şoke eden gerçek yıllar sonra ortaya çıktı. Meğer bunca zaman Tarık Akan olarak bildiğimiz adı gerçek değilmiş!
Tarık Akan, hiç kuşkusuz Yeşilçam'ın unutulmaz eseri Hababam Sınıfı'nda Damat Ferit olarak gönüllerde yer etti. 16 Eyl 2016 yılında aramızdan ayrılan Türk Sineması'nın sevilen yüzü Tarık Akan hakkında şoke eden gerçek yıllar sonra ortaya çıktı. Meğer bunca zaman Tarık Akan olarak bildiğimiz adı gerçek değilmiş!
Şeref Sözü, Hababam Sınıfı, Ah Nerede, Ateş Böceği ve daha niceleri...
Yeşilçam'ın sevilen yüzü Tarık Akan yer aldığı zamansız eserlerle milyonların gönlünde taht kurdu.