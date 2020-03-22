Hababam Sınıfı'nın 'Çalışkan Ahmet'iydi... Ahmet Sezerel'in yıllar içindeki değişimi şaşırttı!

Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel, oyunculuğa neden devam etmediğini de açıkladı. Sezerel, "Beni cezbeden bir senaryoyla karşılaşmadım. Her zaman kamera arkasında olmayı tercih ettim." ifadelerini kullandı.