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Hababam Sınıfı’nın Çalışkan Ahmet’iydi! 70 yaşındaki Ahmet Sezerel’i tanımak neredeyse imkansız! “Bu haliyle de çok karizmatik”

Rıfat Ilgaz'ın 1972 yılında yayımlanış aynı adlı eserinden uyarlanan Hababam Sınıfı serisi Türk sinemasına adını altın harflerle yazdırdı. Karosunda Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Münir Özkul, Adile Naşit gibi efsane isimlerin yer aldığı filmde Çalışkan Ahmet karakterini canlandıran Ahmet Sezerel ise yıllar sonra gündem oldu. 70 yaşındaki Yeşilçam yıldızını görenler tanımakta zorlanırken "Bu haliyle de çok karizmatik" yorumu yapıldı.

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Giriş Tarihi 15 Ocak 2024, 08:45 Güncelleme 15 Ocak 2024, 09:35
Hababam Sınıfı’nın Çalışkan Ahmet’iydi! 70 yaşındaki Ahmet Sezerel’i tanımak neredeyse imkansız! “Bu haliyle de çok karizmatik” 1

Rıfat Ilgaz'ın 1972 yılında yayımlanış aynı adlı eserinden uyarlanan Hababam Sınıfı Uyanıyor'da Çalışkan Ahmet karakteriyle izleyici karşısına geçen Ahmet Sezerel'in son hali merak edildi.

Hababam Sınıfı’nın Çalışkan Ahmet’iydi! 70 yaşındaki Ahmet Sezerel’i tanımak neredeyse imkansız! “Bu haliyle de çok karizmatik” 2

Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Münir Özkul, Adile Naşit gibi isimlerle kamera karşısına geçen Sezerel'in son halini görenler ise şaşıp kaldı.

Hababam Sınıfı’nın Çalışkan Ahmet’iydi! 70 yaşındaki Ahmet Sezerel’i tanımak neredeyse imkansız! “Bu haliyle de çok karizmatik” 3

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Yeşilçam yıldızını görenler tanımakta zorlanırken "Bu haliyle de çok karizmatik" yorumu yapıldı.

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