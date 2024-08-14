Hababam Sınıfı'nın çalışkan Ahmeti'ni gören gözlerine inanamıyor Yeşilçam'ın bebek yüzlüsü Ahmet Sezerel 70'ine bastı! 'Yaş kemale ermiş'

Türk sinemasının altın çağının unutulmaz isimlerinden Ahmet Sezerel, "Hababam Sınıfı" filmindeki Çalışkan Ahmet rolüyle milyonların kalbinde özel bir yer edindi. Yeşilçam'ın efsaneleri arasında sağlam bir yer bulan Sezerel, Kemal Sunal, Adile Naşit ve Halit Akçatepe gibi dev isimlerle aynı sahneyi paylaşarak Türk sinemasının en sevilen yapımlarında derin izler bıraktı. Yıllar geçmesine rağmen masum yüzü ve doğal oyunculuğuyla hafızalardaki tazeliğini koruyan Sezerel, bugün bile sinemaseverlerin gönlünde taht kurmaya devam ediyor.
"Hababam Sınıfı"nın Çalışkan Ahmet'i olarak Türk sinemasına damgasını vuran Ahmet Sezerel, Yeşilçam'ın unutulmaz karakterlerinden biri olarak hafızalara kazındı. Masum yüzü, enerjik gülümsemesi ve doğal oyunculuğuyla izleyicilerin sevgisini kazanan Sezerel, "Neşeli Günler"de damat Uğur rolüyle de gönüllerde taht kurmuştu. Zamanın izlerini taşıyan Sezerel'in son hali ise, Yeşilçam'ın unutulmaz anılarını bir kez daha gün yüzüne çıkarıyor.
Ahmet Sezerel Instagram hesabında kısaca kendisi hakkında çok eskiden aktör, yönetmen yardımcısı, yönetmen, fotoğrafçı şimdi ise baba ve dede olarak tanımlıyor.
"Hababam Sınıfı Uyanıyor" filminde, köyden gelmiş efendi tavırlarıyla dikkat çeken ve "Utanacağınızı bilsem yüzünüze tükürürüm ama ondan da anlamazsınız ki!" repliğiyle hafızalara kazınan Ahmet karakterine hayat veren Ahmet Sezerel, son haliyle görenleri şaşırtıyor.