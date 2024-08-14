Hababam Sınıfı'nın çalışkan Ahmeti'ni gören gözlerine inanamıyor Yeşilçam'ın bebek yüzlüsü Ahmet Sezerel 70'ine bastı! 'Yaş kemale ermiş'

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"Hababam Sınıfı"nın Çalışkan Ahmet'i olarak Türk sinemasına damgasını vuran Ahmet Sezerel, Yeşilçam'ın unutulmaz karakterlerinden biri olarak hafızalara kazındı. Masum yüzü, enerjik gülümsemesi ve doğal oyunculuğuyla izleyicilerin sevgisini kazanan Sezerel, "Neşeli Günler"de damat Uğur rolüyle de gönüllerde taht kurmuştu. Zamanın izlerini taşıyan Sezerel'in son hali ise, Yeşilçam'ın unutulmaz anılarını bir kez daha gün yüzüne çıkarıyor.