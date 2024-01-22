Hababam Sınıfı’nın Çalışkan Ahmet’i Ahmet Sezerel’in eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer Yargı’nın yıldız ismiyle...

Kemal Sunal, Adile Naşit, Halit Akçatepe, Tarık Akan, Şener Şen, Münir Özkul gibi usta isimleri bir araya getiren Hababam Sınıfı filminde Çalışkan Ahmet karakterini canlandıran Ahmet Sezerel hakkındaki bir gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Yeşilçam yıldızının eşi de kendisi gibi oyuncu çıktı. Bakın Ahmet Sezerel'in Yargı'da rol alan oyuncu eşi kimmiş...
Rıfat Ilgaz'ın 1972 yılında yayımlanış aynı adlı eserinden uyarlanan Hababam Sınıfı film serisi, Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdırdı.
Kemal Sunal, Adile Naşit, Halit Akçatepe, Tarık Akan, Şener Şen, Münir Özkul gibi usta isimleri bir araya getiren Hababam Sınıfı filminde Çalışkan Ahmet karakterini canlandıran Ahmet Sezerel ise hakkındaki bir gerçekle yıllar sonra gündeme geldi.
Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Yeşilçam yıldızının eşi de kendisi gibi oyuncu çıktı.