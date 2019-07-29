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Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel yeni yaşını kutladı! İşte son hali

Hiç kuşkusuz Yeşilçam'ın unutulmaz filmler listesinin başında geliyor Hababam Sınıfı. Birbirinden muzip karakterlerin yer aldığı serinin 'Hababam Sınıfı Uyanıyor' filminde gösterdiği başarılı performansla Ahmet Sezerel hala akıllarda. Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i olarak akıllara kazınan Ahmet Sezerel daha sonra sinemadan elini eteğini çekmişti. Ahmet Sezerel önceki gün yeni yaşını kutladı. İşte başta Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

29.07.2019 09:36 - Son Güncelleme: 29.07.2019 09:51
Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel yeni yaşını kutladı! İşte son hali

Hababam Sınıfı Uyanıyor'un 'Çalışkan Ahmet'i Ahmet Ali Sezerel, Yeşilçam'a damga vurun isimler arasında yer aldı.

Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel yeni yaşını kutladı! İşte son hali

Yıllarca unutulmayan sahnelerin baş mimarı olan Ahmet Ali Sezerel, Hababam Sınıfı'nın da tek mezunu olarak tarihe geçmişti.

Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel yeni yaşını kutladı! İşte son hali

Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i önceki gün 66'ncı yaşını kutladı. İşte Ahmet Sezerel'in son hali.

Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel yeni yaşını kutladı! İşte son hali

İYİ Kİ DOĞDUN ÇALIŞKAN AHMET

1976 yapımı "Hababam Sınıfı Uyanıyor" filmindeki 'çalışkan Ahmet' rolüyle hafızalara kazınan Ahmet Sezerel, yeni yaşını Bodrum'da, sahibi olduğu Torba Sanat Evi'nde kutladı.

Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel yeni yaşını kutladı! İşte son hali

YAKINLARIYLA KUTLADI
Sezerel'in sahibi olduğu Torba Sanat Evi'nde önceki akşam yapılan kutlamaya sanatçının ailesinin yanı sıra yakın arkadaşları Erhan Yazıcıoğlu ve Atacan Arseven de katıldı.

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