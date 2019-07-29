Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel yeni yaşını kutladı! İşte son hali

Hiç kuşkusuz Yeşilçam'ın unutulmaz filmler listesinin başında geliyor Hababam Sınıfı. Birbirinden muzip karakterlerin yer aldığı serinin 'Hababam Sınıfı Uyanıyor' filminde gösterdiği başarılı performansla Ahmet Sezerel hala akıllarda. Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i olarak akıllara kazınan Ahmet Sezerel daha sonra sinemadan elini eteğini çekmişti. Ahmet Sezerel önceki gün yeni yaşını kutladı. İşte başta Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

29.07.2019 09:36 - Son Güncelleme: 29.07.2019 09:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





