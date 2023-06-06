Hababam Sınıfı'nın Akil Hoca'sı Akil Öztuna'nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Yıllarca onu izlemişiz! Meğer Binbir Gece’nin yıldızı...
Rıfat Ilgaz'ın aynı isimli kitap serisinden uyarlanan ve kadrosunda Kemal Sunal, Münir Özkul, Tarık Akan, Halit Akçatepe ve Adile Naşit gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Hababam Sınıfı, Türk sinemasının unutulmazları arasında yer aldı. Filmde Akil Hoca'yı canlandıran Akil Öztuna'nın hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. 18 Kasım 1976 tarihinde vefat eden merhum sanatçının özellikle ailesi merak konusu oldu. Öztuna'nın ünlü oyuncunun babası olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Yeşilçam yıldızı Akil Öztuna'nın Binbir Gece dizisinde de yer alan kendisi gibi oyuncu kızı...
06.06.2023 21:34 - Son Güncelleme: 06.06.2023 21:34
Rıfat Ilgaz'ın aynı isimli kitap serisinden uyarlanan Hababam Sınıfı filmine Akil Hoca'yı canlandıran Akil Öztuna'nın hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.
AKİL ÖZTUNA KİMDİR?
Akil Öztuna 10 Ocak 1905 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu'nun Ankara Vilayeti'ne bağlı Ankara şehrinde doğdu.
Asıl mesleği askerlik olan Öztuna oyunculuk kariyerine 1974 yılı yapımı Dövüşe Dövüşe Öldüler filmi ile başladı. Daha sonra Hababam Sınıfı, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı ve Hababam Sınıfı Uyanıyor filmlerinde felsefe öğretmeni Akil Hoca karakterini canlandırdı.