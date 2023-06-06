Hababam Sınıfı’nın Akil Hoca’sı Akil Öztuna’nın kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Yıllarca onu izlemişiz! Meğer Binbir Gece’nin yıldızı...

Asıl mesleği askerlik olan Öztuna oyunculuk kariyerine 1974 yılı yapımı Dövüşe Dövüşe Öldüler filmi ile başladı. Daha sonra Hababam Sınıfı, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı ve Hababam Sınıfı Uyanıyor filmlerinde felsefe öğretmeni Akil Hoca karakterini canlandırdı.