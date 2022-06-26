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Hababam Sınıfı Tatilde filmindeki hatayı görenlerin şaştı kaldı! Yeşilçam efsanelerini dikkatli gözlerle izleyin bakın neler ortaya çıkıyor

Hababam Sınıfı Tatilde filmindeki hatayı görenlerin ağzı açık kaldı! Yeşilçam filmlerini yeri hepimiz için ayrı. Zengin kızlar fakir oğlanlar, sımsıcak aileler, kötü adamlar, haylaz çocukları... Hepsi ve daha fazlası Yeşilçam'ın temelini oluşturuyor. Kemal Sunal, Adile Naşit, Şener Şen, Ayşen Gruda ve daha birçok usta ismin yer aldığı Hababam Sınıfı Tatilde filmi ekranlarda yeniden izleyicisi ile buluşuyor. İlk kez 1976 yılında karşımıza çıkan Hababam Sınıfı'nın haylazları hala hafızalarımızda. O dönem büyük imkansızlıklarla çekilen bu filmler şimdilerde restore ediliyor ve ortaya inanılmaz film hataları çıkıyor. Yeşilçam efsanelerini bir de dikkatli gözlerle izleyin bakın neler bulacaksınız...

26.06.2022 16:26 - Son Güncelleme: 26.06.2022 16:35
Hababam Sınıfı Tatilde filmindeki hatayı görenlerin şaştı kaldı! Yeşilçam efsanelerini dikkatli gözlerle izleyin bakın neler ortaya çıkıyor

Hababam Sınıfı Tatilde filmindeki hatayı görenlerin şaştı kaldı! Yeşilçam efsanelerini bir de dikkatli gözlerle izleyin bakın neler ortaya çıkıyor...

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Hababam Sınıfı Tatilde filmindeki hatayı görenlerin şaştı kaldı! Yeşilçam efsanelerini dikkatli gözlerle izleyin bakın neler ortaya çıkıyor

Yeşilçam'ın unutulmazları listesinde başı tabi ki oyuncu kadrosunda Kemal Sunal, Münir Özkul, Tarık Akan, Adile Naşit, Halit Akçatepe gibi isimleri bulunduran Hababam Sınıfı. İlk kez 1976 yılında karşımıza çıkan Hababam Sınıfı'nın haylazları hala hafızalarımızda.

Hababam Sınıfı Tatilde filmindeki hatayı görenlerin şaştı kaldı! Yeşilçam efsanelerini dikkatli gözlerle izleyin bakın neler ortaya çıkıyor

O dönem büyük imkansızlıklarla çekilen bu filmler şimdilerde restore ediliyor ve ortaya inanılmaz film hataları çıkıyor. Hababam Sınıfı'ndaki bu hata pes dedirten cinsten...

Hababam Sınıfı Tatilde filmindeki hatayı görenlerin şaştı kaldı! Yeşilçam efsanelerini dikkatli gözlerle izleyin bakın neler ortaya çıkıyor

HABABAM SINIFI TATİLDE KONUSU

Okul müdürü, daha fazla para kazanabileceğini düşünerek, Çamlıca Lisesine yeni gelen kız öğrencileri kabul ediyor. Bu 4 kız, Hababam Sınıfı'na gönderiliyor. Ancak, kısa zamanda Hababam Sınıfının haylazlıklarına uyum sağlayan kızlar, erkeklere karşı bir savaş başlatıyor.

Hababam Sınıfı Tatilde filmindeki hatayı görenlerin şaştı kaldı! Yeşilçam efsanelerini dikkatli gözlerle izleyin bakın neler ortaya çıkıyor

Sürekli erkeklerin tuzaklarına düşen kızlar, başlarına geleceklerini önceden öğrenebilmek için erkekler arasında bir ajan aramaya başlıyor. Okuldan kaçmak için izcilik bahanesiyle Badi Ekremi kandıran öğrenciler, maç dönüşü karşılarında Mahmut Hoca'yı buluyor. Mahmut Hoca'nın cezası ise öğrencilerin izcilik kampına gitmesi oluyor...

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