Hababam Sınıfı Tatilde filmindeki hatayı görenlerin şaştı kaldı! Yeşilçam efsanelerini dikkatli gözlerle izleyin bakın neler ortaya çıkıyor
Hababam Sınıfı Tatilde filmindeki hatayı görenlerin ağzı açık kaldı! Yeşilçam filmlerini yeri hepimiz için ayrı. Zengin kızlar fakir oğlanlar, sımsıcak aileler, kötü adamlar, haylaz çocukları... Hepsi ve daha fazlası Yeşilçam'ın temelini oluşturuyor. Kemal Sunal, Adile Naşit, Şener Şen, Ayşen Gruda ve daha birçok usta ismin yer aldığı Hababam Sınıfı Tatilde filmi ekranlarda yeniden izleyicisi ile buluşuyor. İlk kez 1976 yılında karşımıza çıkan Hababam Sınıfı'nın haylazları hala hafızalarımızda. O dönem büyük imkansızlıklarla çekilen bu filmler şimdilerde restore ediliyor ve ortaya inanılmaz film hataları çıkıyor. Yeşilçam efsanelerini bir de dikkatli gözlerle izleyin bakın neler bulacaksınız...
Hababam Sınıfı Tatilde filmindeki hatayı görenlerin şaştı kaldı! Yeşilçam efsanelerini bir de dikkatli gözlerle izleyin bakın neler ortaya çıkıyor...
HABABAM SINIFI TATİLDE KONUSU
Okul müdürü, daha fazla para kazanabileceğini düşünerek, Çamlıca Lisesine yeni gelen kız öğrencileri kabul ediyor. Bu 4 kız, Hababam Sınıfı'na gönderiliyor. Ancak, kısa zamanda Hababam Sınıfının haylazlıklarına uyum sağlayan kızlar, erkeklere karşı bir savaş başlatıyor.
Sürekli erkeklerin tuzaklarına düşen kızlar, başlarına geleceklerini önceden öğrenebilmek için erkekler arasında bir ajan aramaya başlıyor. Okuldan kaçmak için izcilik bahanesiyle Badi Ekremi kandıran öğrenciler, maç dönüşü karşılarında Mahmut Hoca'yı buluyor. Mahmut Hoca'nın cezası ise öğrencilerin izcilik kampına gitmesi oluyor...