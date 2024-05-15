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Hababam Sınıfı Güle Güle’nin Gamze'si Yaprak Özdemiroğlu’nun son haline bakın! 60’lık Yeşilçam yıldızı hala çok güzel!

İlyas Salman, Adile Naşit, Şevket Altuğ, Ayşen Gruda, Mehmet Ali Erbil, Yonca Evcimik'in yer aldığı Hababam Sınıfı Güle Güle filminde Gamze karakterini canlandıran Yaprak Özdemiroğlu'nun son hali merak edilip araştırılmaya başlandı. 60 yaşındaki Yeşilçam yıldızının son halini görenler ise şaşıp kaldı. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Özdemiroğlu, bir kez daha hayran bıraktı. İşte Attila Özdemiroğlu kızı Yaprak Özdemiroğlu'nun son hali...

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Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024, 16:10 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 16:10
Hababam Sınıfı Güle Güle’nin Gamze’si Yaprak Özdemiroğlu’nun son haline bakın! 60’lık Yeşilçam yıldızı hala çok güzel! 1

Yaprak Özdemiroğlu, İlyas Salman, Adile Naşit, Şevket Altuğ, Ayşen Gruda, Mehmet Ali Erbil, Yonca Evcimik'in kadrosunda yer aldığı Hababam Sınıfı Güle Güle filmi, televizyon ekranlarında yayınlanarak bir kez daha gündem oldu.

Hababam Sınıfı Güle Güle’nin Gamze’si Yaprak Özdemiroğlu’nun son haline bakın! 60’lık Yeşilçam yıldızı hala çok güzel! 2

Filmde Gamze karakterini canlandıran Yaprak Özdemiroğlu'nun hayatı ise merak edilip araştırılmaya başlandı.

Hababam Sınıfı Güle Güle’nin Gamze’si Yaprak Özdemiroğlu’nun son haline bakın! 60’lık Yeşilçam yıldızı hala çok güzel! 3

YAPRAK ÖZDEMİROĞLU KİMDİR?
Yaprak Özdemiroğlu, 14 Ağustos 1963 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü mezunu olan Özdemiroğlu, profesyonelliğe tiyatro ile başladı.

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