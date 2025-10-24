Güzide Duran ile Adnan Aksoy’un 6 Ocak'taki davası çok konuşulacak! Sürpriz tanıklar: Fikret Orman Okan Buruk...
Güzide Duran ile Adnan Aksoy, 17 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı. Bu süreçte Duran'ın adı Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'la aşk dedikodularına karıştı. Her iki taraf da iddiaları net bir dille yalanlarken Duran, Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman ile el ele görüntü verip boşanma süreci henüz resmi olarak sonuçlanmamışken aşkını ilan etti. Tüm bunlar olup biterken ön duruşması 10 Nisan 2025 olan davanın ilk duruşması, 30 Eylül'de yapıldı. 6 Ocak'ta ikinci duruşması yapılacak olan boşanma davasının sürpriz tanıkları ise dikkat çekti.
