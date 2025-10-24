PODCAST CANLI YAYIN

Güzide Duran ile Adnan Aksoy’un 6 Ocak'taki davası çok konuşulacak! Sürpriz tanıklar: Fikret Orman Okan Buruk...

Güzide Duran ile Adnan Aksoy, 17 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı. Bu süreçte Duran'ın adı Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'la aşk dedikodularına karıştı. Her iki taraf da iddiaları net bir dille yalanlarken Duran, Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman ile el ele görüntü verip boşanma süreci henüz resmi olarak sonuçlanmamışken aşkını ilan etti. Tüm bunlar olup biterken ön duruşması 10 Nisan 2025 olan davanın ilk duruşması, 30 Eylül'de yapıldı. 6 Ocak'ta ikinci duruşması yapılacak olan boşanma davasının sürpriz tanıkları ise dikkat çekti.

Güzide Duran ile Adnan Aksoy, 17 yıllık evliliklerini sona erdirme kararı aldı. Boşanma süreci boyunca Duran'ın adı Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile aşk dedikodularına karışsa da, her iki taraf iddiaları net bir dille yalanladı.

Ancak Duran, boşanma süreci resmi olarak tamamlanmadan Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman ile el ele görüntülenerek yeni aşkını gözler önüne serdi.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, ön duruşması 10 Nisan 2025 olarak belirlenen davanın ilk duruşması 30 Eylül'de yapıldı. 6 Ocak'ta ikinci duruşması yapılacak olan boşanma davasının sürpriz tanıkları ise dikkat çekti.

Sabah'tan Tuba Kalçık, "6 Ocak'taki dava çok konuşulacak" başlıklı yazısında konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "6 Ocak'ta ikinci duruşması yapılacak olan dava çok konuşulacağa benziyor. Neden diye soracak olursanız, Adnan Aksoy'un daha önce mahkemeye sunduğu tanık listesi medyatik isimleri de barındırıyor da ondan.

Edindiğim bilgiye göre, 6 Ocak'taki duruşmaya GS Teknik Direktörü Okan Buruk, BJK Eski Başkanı Fikret Orman, Mustafa Sandal'ın baldızı Simge Sütşurup ve iş adamı Mehmet Karataş tanık olarak gelecek.

Tanıklar arasında yer alan Fikret Orman ile Duran'ın ilişkisi zaten aşikar... Hatırlarsınız, Buruk ve Karataş ile de Güzide Duran'ın ilişkisi olduğu yönünde basında haberler çıkmıştı.

Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup'un kardeşi Simge Sütşurup'un ise Güzide Duran'ın çok yakın dostu olduğu biliniyor. Yani 6 Ocak'taki duruşma çok konuşulacağa benziyor.

Şöyle bir durum da var, bu isimler eğer 6 Ocak'taki duruşmaya tanık olarak gelmezlerse, sonraki duruşmaya zorla getirilecekler.

Bakalım Orman, Buruk, Karataş ve Sütşurup tanık olarak neler anlatacaklar? Bekleyip, göreceğiz"