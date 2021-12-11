Güzelliğiyle göz kamaştıran Buse Varol... Alişan'ın bebek yüzlü eşi Buse Varol da estetik harikası çıktı görenleri hayalleri yıkıldı!
Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol, anne olduktan sonra ara verdiği setlere geri dönmeye hazırlanıyor. Alişan ve Buse Varol'un dizi setinde başlayan aşkı evlilikle taçlandı ve iki çocuk dünyaya geldi.
Alişan ve Buse Varol çifti, magazin dünyasının gözde çiftlerinden biri. Kısa bir süre önce haklarında çıkan boşanma haberleriyle gündeme gelen Alişan ile Buse Varol aynı zamanda, Alişan'ın kardeşi, Selçuk Tektaş'ın vefatı yüzünden de zor günler geçiriyordu. Aşklarını sosyal medyada sık sık dile getiren çift bu kez Buse Varol'un estetik haberleriyle gündemde. Buse Varol, anne olduktan sonra setlere ara vermişti. Oyunculuğa geri dönmeye hazırlanan Buse Varol'un ortaya çıkan eski fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.
Yaz aylarında kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden Alişan, en büyük teselliyi eşi Buse Varol'da buldu. Varol eşini yalnız bırakmazken, bir yandan ise anne olduktan sonra ara verdiği setlere geri dönmenin hazırlığını yapmaya başladı.