Güzelliğiyle göz kamaştıran Buse Varol... Alişan’ın bebek yüzlü eşi Buse Varol da estetik harikası çıktı görenleri hayalleri yıkıldı!

Alişan ve Buse Varol çifti, magazin dünyasının gözde çiftlerinden biri. Kısa bir süre önce haklarında çıkan boşanma haberleriyle gündeme gelen Alişan ile Buse Varol aynı zamanda, Alişan'ın kardeşi, Selçuk Tektaş'ın vefatı yüzünden de zor günler geçiriyordu. Aşklarını sosyal medyada sık sık dile getiren çift bu kez Buse Varol'un estetik haberleriyle gündemde. Buse Varol, anne olduktan sonra setlere ara vermişti. Oyunculuğa geri dönmeye hazırlanan Buse Varol'un ortaya çıkan eski fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.