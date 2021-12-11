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Haberler Magazin Güzelliğiyle göz kamaştıran Buse Varol... Alişan'ın bebek yüzlü eşi Buse Varol da estetik harikası çıktı görenleri hayalleri yıkıldı!

Güzelliğiyle göz kamaştıran Buse Varol... Alişan'ın bebek yüzlü eşi Buse Varol da estetik harikası çıktı görenleri hayalleri yıkıldı!

Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol, anne olduktan sonra ara verdiği setlere geri dönmeye hazırlanıyor. Alişan ve Buse Varol'un dizi setinde başlayan aşkı evlilikle taçlandı ve iki çocuk dünyaya geldi.

11.12.2021 11:49 - Son Güncelleme: 11.12.2021 13:17
Güzelliğiyle göz kamaştıran Buse Varol... Alişan’ın bebek yüzlü eşi Buse Varol da estetik harikası çıktı görenleri hayalleri yıkıldı!

Alişan ve Buse Varol çifti, magazin dünyasının gözde çiftlerinden biri. Kısa bir süre önce haklarında çıkan boşanma haberleriyle gündeme gelen Alişan ile Buse Varol aynı zamanda, Alişan'ın kardeşi, Selçuk Tektaş'ın vefatı yüzünden de zor günler geçiriyordu. Aşklarını sosyal medyada sık sık dile getiren çift bu kez Buse Varol'un estetik haberleriyle gündemde. Buse Varol, anne olduktan sonra setlere ara vermişti. Oyunculuğa geri dönmeye hazırlanan Buse Varol'un ortaya çıkan eski fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.

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Güzelliğiyle göz kamaştıran Buse Varol... Alişan’ın bebek yüzlü eşi Buse Varol da estetik harikası çıktı görenleri hayalleri yıkıldı!

Alişan ve Buse Varol çifti çocuklarına Burak ile Eliz adını verirken, düğünleri ise uzun süre gündemden düşmedi.

Güzelliğiyle göz kamaştıran Buse Varol... Alişan’ın bebek yüzlü eşi Buse Varol da estetik harikası çıktı görenleri hayalleri yıkıldı!

Yaz aylarında kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden Alişan, en büyük teselliyi eşi Buse Varol'da buldu. Varol eşini yalnız bırakmazken, bir yandan ise anne olduktan sonra ara verdiği setlere geri dönmenin hazırlığını yapmaya başladı.

Güzelliğiyle göz kamaştıran Buse Varol... Alişan’ın bebek yüzlü eşi Buse Varol da estetik harikası çıktı görenleri hayalleri yıkıldı!

Ocak ayında setlere döneceğini her fırsatta dile getiren Varol, güzelliği ile sosyal medyanın dikkati çeken isimlerinin başında geliyor.

Güzelliğiyle göz kamaştıran Buse Varol... Alişan’ın bebek yüzlü eşi Buse Varol da estetik harikası çıktı görenleri hayalleri yıkıldı!

Sosyal medyayı aktif kullanan ve herkesin beğendiği bir oyuncu olan Varol, eski kareleri ile gündeme geldi.

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