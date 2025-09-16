PODCAST CANLI YAYIN

Güzelliği annesinden! Gözleri KaraDeniz’in Havva’sı Ebru Aykaç’ın kameralardan uzak büyüttüğü kızı hayran bıraktı

Başrollerini Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın paylaştığı, atv'nin sevilen dizisi Gözleri KaraDeniz'de Havva karakterini canlandıran ünlü oyuncu Ebru Aykaç'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Almila hayran bıraktı. Aykaç'ın kızıyla yaptığı paylaşımları görenler "Güzelliği annesinden", "Maşallah, çok güzel bir genç kız" yorumlarında bulundu. İşte Ebru Aykaç'ın güzeller güzeli kızı...

Başrollerini Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın paylaştığı, atv'nin sevilen dizisi Gözleri KaraDeniz'de Havva karakterini canlandıran ünlü oyuncu Ebru Aykaç, bu akşam yayınlanacak olan yeni bölüm öncesi gündeme geldi.

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü oyuncunun gözlerden uzak büyüttüğü kızı Almila hayran bıraktı.

Aykaç'ın kızıyla yaptığı paylaşımları görenler "Güzelliği annesinden", "Maşallah, çok güzel bir genç kız" yorumlarında bulundu.

İşte Ebru Aykaç başta olmak üzere ünlülerin çocukları...

Arzum Onan

Arzum Onan ve oğlu

Safiye Soyman

Safiye Soyman ve kızı

Türkan Şoray

Türkan Şoray ve kızı

Türkan Şoray ve kızı

Ebru Aykaç

Ebru Aykaç ve kızı

Ebru Aykaç ve kızı

Demet Şener

Demet Şener ve oğlu

Hakan Ural

Hakan Ural ve çocukları

Emre Altuğ

Emre Altuğ ve oğulları

Kerem Alışık

Kerem Alışık ve oğlu

Umut Akyürek

Umut Akyürek ve kızı

Yasemin Yalçın