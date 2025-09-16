Güzelliği annesinden! Gözleri KaraDeniz’in Havva’sı Ebru Aykaç’ın kameralardan uzak büyüttüğü kızı hayran bıraktı
Başrollerini Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın paylaştığı, atv'nin sevilen dizisi Gözleri KaraDeniz'de Havva karakterini canlandıran ünlü oyuncu Ebru Aykaç'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Almila hayran bıraktı. Aykaç'ın kızıyla yaptığı paylaşımları görenler "Güzelliği annesinden", "Maşallah, çok güzel bir genç kız" yorumlarında bulundu. İşte Ebru Aykaç'ın güzeller güzeli kızı...
Giriş Tarihi: